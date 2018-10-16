Об этом рассказал директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов

Об этом рассказал директор фонда «Здоровье» Эдуард ГавриловДиректор департамент здравоохранения Владимирской области Александр Кирюхин покидает свой пост. 16 октября - его последний рабочий день. Об этом рассказал директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов, выступая на круглом столе по проблемам доступности первичной медицинской помощи жителям сельской местности.Напомним, что Александр Кирюхин возглавлял областной департамент здравоохранения с 2013 года, с приходом к власти Светланы Орловой. Его предшественника Орлова уволила прямо на встрече с ЗакСобранием за то, что он не пришел на совещание.Пресс-служба регионального департамента здравоохранения не стала отвечать на вопросы про отставку Кирюхина и посоветовали обратиться в пресс-службу Белого дома. Ждем официального ответа.