Он возглавлял департамент с 2013 года

Он возглавлял департамент с 2013 годаДиректор департамент здравоохранения Владимирской области Александр Кирюхин покидает свой пост. 16 октября - его последний рабочий день. Об этом рассказал директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов, выступая на круглом столе по проблемам доступности первичной медицинской помощи жителям сельской местности.Напомним, что Александр Кирюхин возглавлял областной департамент здравоохранения с 2013 года, с приходом к власти Светланы Орловой. Его предшественника Орлова уволила прямо на встрече с ЗакСобранием за то, что он не пришел на совещание.Пресс-служба регионального департамента здравоохранения не стала обсуждать вопрос про отставку Кирюхина и посоветовала обратиться в пресс-службу Белого дома. Ждем официального ответа.