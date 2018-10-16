В Бутырке начались очные ставки дебоширов-футболистов Кокорина и Мамаева с избитыми ими гражданами. На следственное действие в СИЗО приехали чиновники Минпромторга и водитель ведущей Первого канала.

В "Бутырке" начались очные ставкидебоширов-футболистов Кокорина и Мамаева с избитыми ими гражданами. На следственноедействие в СИЗО приехали чиновники Минпромторга и водитель ведущей Первогоканала.Очная ставка проводится в случае, если показания обвиняемыхи потерпевших серьезно расходятся или противоречат друг другу. Следователиодновременно допрашивают всех участников преступления или правонарушения.В эпизодах избиения водителя и чиновников, казалось бы, всеясно: в Сети есть видеозаписи с камер наблюдения, на которых видно, какфутболисты избивают тех, кто делал им замечания. Но, видимо, адвокаты дебоширов,настаивающие на их невиновности, решили вызвать на разговор потерпевшуюсторону.Павел Мамаев и Александр Кокорин обвиняются в нападении наВиталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и начиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Против футболистоввозбуждено дело по статьям "Хулиганство" и "Побои", наказаниепо ней составляет до семи лет лишения свободы.Оба футболиста арестованы и находятся в московскомследственном изоляторе "Бутырка", срок их ареста заканчивается 8декабря.Между тем накануне, 15 октября президент Владимир Путиннаградил Дениса Пака медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" IIстепени, а Сергея Гайсина орденом Александра Невского. Высокие наградычиновники получили за работу над проектом "Кортеж" по созданиюавтомобиля представительского класса.Денис Пак готов пойти с футболистами-драчунамина мировую и оценивает их свободу в 100 миллионов рублей, а водитель ведущейПервого канала Виталий Соловчук озвучил свою цену за примирение: он требует 500тысяч рублей и оплату лечения