В Бутырке начались очные ставки
дебоширов-футболистов Кокорина и Мамаева с избитыми ими гражданами. На следственное
действие в СИЗО приехали чиновники Минпромторга и водитель ведущей Первого
канала.
В "Бутырке" начались очные ставки
дебоширов-футболистов Кокорина и Мамаева с избитыми ими гражданами. На следственное
действие в СИЗО приехали чиновники Минпромторга и водитель ведущей Первого
канала.
Очная ставка проводится в случае, если показания обвиняемых
и потерпевших серьезно расходятся или противоречат друг другу. Следователи
одновременно допрашивают всех участников преступления или правонарушения.
В эпизодах избиения водителя и чиновников, казалось бы, все
ясно: в Сети есть видеозаписи с камер наблюдения, на которых видно, как
футболисты избивают тех, кто делал им замечания. Но, видимо, адвокаты дебоширов,
настаивающие на их невиновности, решили вызвать на разговор потерпевшую
сторону.
Павел Мамаев и Александр Кокорин обвиняются в нападении на
Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и на
чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Против футболистов
возбуждено дело по статьям "Хулиганство" и "Побои", наказание
по ней составляет до семи лет лишения свободы.
Оба футболиста арестованы и находятся в московском
следственном изоляторе "Бутырка", срок их ареста заканчивается 8
декабря.
Между тем накануне, 15 октября президент Владимир Путин
наградил Дениса Пака медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II
степени, а Сергея Гайсина орденом Александра Невского. Высокие награды
чиновники получили за работу над проектом "Кортеж" по созданию
автомобиля представительского класса.
Денис Пак готов пойти с футболистами-драчунами
на мировую и оценивает их свободу в 100 миллионов рублей, а водитель ведущей
Первого канала Виталий Соловчук озвучил свою цену за примирение: он требует 500
тысяч рублей и оплату лечения