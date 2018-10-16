Трасса «Москва - Нижний Новгород - Казань» вошла в план магистральной инфраструктуры.

Трасса «Москва - Нижний Новгород - Казань» вошла в план магистральной инфраструктуры.По данным заместителя министра транспорта правительства России Иннокентия Алафинова, трасса «Москва - Нижний Новгород - Казань» вошла в план магистральной инфраструктуры.Доедем до Китая?Речь идёт об автомобильной дороге протяжённостью 729 километров, которая будет платной. Перспективную трассу включили в план ГК «Автодор». Она должна стать частью коридора Европа - Западный Китай, построить который по поручению президента Владимира Путина планируют до 2024 года.Глава госкомпании «Российские автомобильные дороги» Сергей Кельбах уже заявил, что конкурс на предпроектные работы «Автодор» намерен объявить в октябре 2018 года.«Дорога пройдёт параллельно существующей трассе М-7 (платная трасса возможна лишь при наличии бесплатной альтернативы). Определили направление: Москва - Нижний Новгород - Казань. Принципиальное решение приняли на совете по модернизации под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева. Сейчас предстоит уточнить, как именно пройдёт дорога, например, её можно построить несколько южнее Казани», - рассказал Сергей Кельбах.Расходы на работы, связанные со строительством новой платной автодороги, глава гос­компании пока оценивает в 540-550 миллиардов рублей. До 70% суммы пойдёт от государства.Этапы согласованияЗаместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства областной администрации Николай Теняков пояснил, что проект строительства платной автотрассы вполне реальный. По мнению Николая Тенякова, проект, вероятно, начнут реализовывать после 2020 года. Вопрос строительства скоростной автомагистрали обсуждают уже около года.О маршруте прохождения платного дублёра федеральной трассы М-7 по территории нашей области замдиректора дорожного департамента говорит, что пока его определили лишь приблизительно.«Эта дорога пройдёт до Владимира, а потом будет уходить мимо Радужного по территории Судогодского района, через Муром и будет пересекать Оку. Предполагают примерно такую трассировку», - рассказал он.Теняков говорит, что на региональном уровне предложили сместить разработанную схему движения в сторону Коврова, но это предложение пока не нашло поддержки на федеральном уровне.«Мы предложили сдвинуть дорогу в сторону Коврова с расчётом, чтобы нам поспособствовали сделать второй переход через Клязьму, и связать Ивановское, Ярославское и Костромское направления. Но нам ответили, что это слишком затратно, и этот вопрос пока не рассматривают. Проектируют магистраль на федеральном уровне. Проект согласовывают с другим масштабным транспортным решением - строительством железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва - Казань»».КстатиЭксперты считают, что окупить коридор Европа - Западный Китай за счёт платы за проезд по автомобильным дорогам не получится. Речь, по всей видимости, идёт о расчёте лишь на косвенные социально-экономические эффекты.«Таков пример Китая, где строительство 5000-6000 км скоростных автодорог в год оправдывается экономическим развитием», - поясняет директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин.КомментарийПрезидент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой:«Конкуренция автодороги до Казани с высокоскоростной магистралью условна, но дорога пройдёт очень близко к М-7, на отдельных участках которой уже нет перегрузок. Однако даже в этом случае её строительство можно оправдать планами увеличить перевозку грузов. Трасса будет особенно интересна, если её продолжат на восток - до Екатеринбурга - и дополнят южным ответвлением на Самару. А вопрос о конкуренции я считаю некорректным: каждый автомобилист выбирает для себя оптимальный маршрут».