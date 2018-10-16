В конце октября в Москве состоится X юбилейная Генеральная ассамблея Международной конференции азиатских политических партий (МКАПП). По словам члена Совета Федерации, главы комиссии президиума Генерального совета Единой России по международной деятельности Андрея Климова, сам факт проведения такого мероприятия в российской столице является доказательством высокого международного авторитета ЕР.

конце октября в Москве состоится X юбилейная Генеральная ассамблеяМеждународной конференции азиатских политических партий (МКАПП). Пословам члена Совета Федерации, главы комиссиипрезидиума Генерального совета "Единой России" по международнойдеятельности Андрея Климова, сам факт проведения такого мероприятия вроссийской столице является доказательством высокого международногоавторитета "ЕР"."Единой России" сложился имидж не только как партии, которая отвечаетза важнейшие вопросы во внутрироссийской повестке, засоциально-экономическое развитие страны, но и как политической силы,занимающей активную позицию на международной арене, отметил Климов. Онподчеркнул, что "ЕР" широко известна по всему миру и имеет множествоконтактов за рубежом.юбилейная Генеральная ассамблея Международной конференции азиатскихполитических партий пройдет в Москве по просьбе самой МКАПП, причемвпервые эта идея была выдвинута еще в 2014 году, когда на международномуровне нагнеталась антироссийская истерия, отметил Климов. "На этомфоне объединение, которое является главным сегодня "партсобранием" всехстран Азии, приняло консолидированное решение о проведении в Россиирасширенного заседания постоянного комитета организации", – сказалединоросс.Поего словам, "Единая Россия" – единственная из всех партий в нашейстране, которая участвует в работе Постоянного комитета – главногооргана политического управления МКАПП. Членом Постоянного комитетаКлимов является с 2012 года.Какотметил сенатор, именно по инициативе России был создан совет покультуре МКАПП, сотрудничающий напрямую с ЮНЕСКО. Эта структура такжепроведет свое первое совещание в Москве. "А еще по нашей инициативе наполях Генассамблеи МКАПП запланирован круглый стол о роли партий впредотвращении вмешательства во внутренние дела суверенных государств, атакже большое число двухсторонних контактов", – рассказал член СоветаФедерации.О глобальной роли МКАПП говорит то, что в настоящиймомент в ней состоят более 350 партий, причем многие из них -парламентские, подчеркнул Климов. Он привел в пример Компартию Китая,правящие партии Индии, Турции, Вьетнама и других стран.Важнои то, добавил сенатор, что МКАПП имеет тесные связи с созданнымипозднее международными объединениями. "В Африке это Союз африканскихполитических партий, а в Латинской Америке – Постоянная конференцияполитических партий Латинской Америки и Карибского бассейна", – уточнилзаконодатель, добавив, что в этих странах проживают порядка шестимиллиардов человек. Представители этих организаций также будут в Москве.Крометого, отметил единоросс, в российской столице пройдет первое заседаниекоординационного комитета этих трех глобальных структур. "Поэтому телюди, которые по наивности или из других соображений говорят нам о том,что какая-то изоляция России существует, должны внимательно посмотретьна эти цифры", – подчеркнул Климов.Поего словам, в Москве ждут не только членов МКАПП, но и другиеделегации. "На нас даже выходят люди, которые представляют разумныеобщественно-политические силы Украины", – рассказал парламентарий.Планируется,что в рамках X Генассамблеи МКАПП будет принята ее московскаядекларация, а также заявления молодежного и женского форумоворганизации. Кроме того, сенатор выразил надежду, что участникимероприятия выпустят заявление по невмешательству во внутренние дела иот Совета по культуре МКАПП.Международнаяконференция азиатских политических партий была основана в 2000 году.Она призвана содействовать обмену и сотрудничеству между политическимипартиями разных стран, создавать условия для укрепления мира исовместного развития.