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<a href="http://33live.ru/novosti/16-10-2018-ekonomicheskij-effekt-chm-2018-v-rossii-prevysil-950-mlrd-rublej.html" target="_blank">Экономический эффект ЧМ-2018 в России превысил 950 млрд рублей</a> - Суммарный эффект чемпионата мира по футболу в России на ВВП страны за 2013—2018 годы составил 952 млрд рублей , что равно приблизительно 1% годового ВВП