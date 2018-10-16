Суммарный
эффект
чемпионата
мира
по
футболу
в
России
на
ВВП
страны
за
2013—2018
годы
составил
952
млрд
рублей
,
что
равно
приблизительно
1%
годового
ВВП
<a href="http://33live.ru/novosti/16-10-2018-ekonomicheskij-effekt-chm-2018-v-rossii-prevysil-950-mlrd-rublej.html" target="_blank">Экономический эффект ЧМ-2018 в России превысил 950 млрд рублей</a> - Суммарный
эффект
чемпионата
мира
по
футболу
в
России
на
ВВП
страны
за
2013—2018
годы
составил
952
млрд
рублей
,
что
равно
приблизительно
1%
годового
ВВП
[url=http://33live.ru/novosti/16-10-2018-ekonomicheskij-effekt-chm-2018-v-rossii-prevysil-950-mlrd-rublej.html]Экономический эффект ЧМ-2018 в России превысил 950 млрд рублей[/url] - Суммарный
эффект
чемпионата
мира
по
футболу
в
России
на
ВВП
страны
за
2013—2018
годы
составил
952
млрд
рублей
,
что
равно
приблизительно
1%
годового
ВВП