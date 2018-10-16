Бывший глава президентского протокола в России Владимир Шевченко объяснил, что значит жест главы государства, вручившего канцлеру Германии цветы 18 мая на переговорах в Сочи. По его словам, западные эксперты неверно интерпретировали поступок Владимира Путина.

Бывший глава президентского протокола вРоссии Владимир Шевченко объяснил, что значит жест главы государства, вручившегоканцлеру Германии цветы 18 мая на переговорах в Сочи. По его словам, западныеэксперты неверно интерпретировали поступок Владимира Путина.Шевченко рассказал отом, является ли букет Ангеле Меркель нарушением правил политического общения. Он считает, что это вовсе не нарушениепротокола.Российский специалистотметил, что такое поведение – "это внимание", передает При этом он добавил, что таковаособенность российской ментальности, которую трудно понять иностранцам: у нашихмужчин принято дарить женщинам цветы."Я не понял,что так возбудило всех, он же не Лукашенко встречал с букетом цветов",– цитирует эксперта "РИАНовости". Напомним, ранее западные СМИ попытались разгадать скрытыйсмысл такого сигнала, указывая на то, что политики обычно не дарят друг другубукеты.Напомним, что 18 мая президент России принялканцлера Германии в своей сочинской резиденции Бочаров Ручей. Владимир Путинбыл, как всегда, галантен: он встретил Ангелу Меркель у входа с шикарнымбукетом кремовых роз и фрезий.На Западе пришли к выводу, что российский президенттаким жестом подчеркивает принадлежность канцлера к слабому полу. ПрофессорРоссийской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Соколов ранееотметил, что Европа и Америка в своем "феминистическом угаре"всячески подчеркивают отсутствие разницы между мужчиной и женщиной.