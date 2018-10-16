Над президентом Украины Петром Порошенко сгущаются тучи. СМИ Незалежной сообщили, что в Киев прибыли близкие к главе Дональду Трампу юристы Джон Паппалардо и Джо Ридер, специализирующиеся на расследованиях коррупционных сделок.

Над президентом Украины Петром Порошенко сгущаются тучи. СМИ Незалежнойсообщили, что в Киев прибыли близкие к главе Дональду Трампу юристы ДжонПаппалардо и Джо Ридер, специализирующиеся на расследованияхкоррупционных сделок.Оба юриста в последние годы тесно сотрудничали с Рудольфо Джулиани– бывшим мэром Нью-Йорка, который считается близким соратником Трампа.Поездка широко не афишируется, однако примечательна личностью визитеров,пишет киевское издание "Страна".Как гласят открытые источники, Паппалардоимеет большую юридическую практику в рамках дел по Закону о коррупцииза рубежом, а также отмывания денег, мошенничества и тому подобныхдеяниях. Ридер в бытность Билла Клинтона главой американскойадминистрации занимал должность министра обороны, до сих пор сохраняясвязи с военным ведомством.Междутем цели юристов на Украине пока неизвестны. Источники газетыпредполагают, что американцы вполне могут быть заинтересованы в сбореинформации о коррупции в политической элите Незалежной, включая президента Петра Порошенко.в тот самый момент, когда в Киев прибыли американские ревизоры,украинские СМИ раскопали информацию о незаконном обогащении украинскоголидера, который зарабатывает миллионы долларов на нелегальной застройке Рыбальского полуострова в Киеве элитной недвижимостью.Напомним,в апреле на теневые схемы украинского лидера обратила вниманиефинансовая разведка США. Как отмечал журналист Александр Дубинский,американцы решили проверить бизнес Порошенко, в том числе его связи с Россией.В связи с этимэксперты не исключили, что до конца этого года Соединенные Штатысоставят новый санкционный список, куда войдут представителиполитической элиты Незалежной.