Над президентом Украины Петром Порошенко сгущаются тучи. СМИ Незалежной
сообщили, что в Киев прибыли близкие к главе Дональду Трампу юристы Джон
Паппалардо и Джо Ридер, специализирующиеся на расследованиях
коррупционных сделок.
Над президентом Украины Петром Порошенко сгущаются тучи. СМИ Незалежной
сообщили, что в Киев прибыли близкие к главе Дональду Трампу юристы Джон
Паппалардо и Джо Ридер, специализирующиеся на расследованиях
коррупционных сделок.
Оба юриста в последние годы тесно сотрудничали с Рудольфо Джулиани
– бывшим мэром Нью-Йорка, который считается близким соратником Трампа.
Поездка широко не афишируется, однако примечательна личностью визитеров,
пишет киевское издание "Страна".
Как гласят открытые источники, Паппалардо
имеет большую юридическую практику в рамках дел по Закону о коррупции
за рубежом, а также отмывания денег, мошенничества и тому подобных
деяниях. Ридер в бытность Билла Клинтона главой американской
администрации занимал должность министра обороны, до сих пор сохраняя
связи с военным ведомством.
Между
тем цели юристов на Украине пока неизвестны. Источники газеты
предполагают, что американцы вполне могут быть заинтересованы в сборе
информации о коррупции в политической элите Незалежной, включая президента Петра Порошенко.
И
в тот самый момент, когда в Киев прибыли американские ревизоры,
украинские СМИ раскопали информацию о незаконном обогащении украинского
лидера, который зарабатывает миллионы долларов на нелегальной застройке Рыбальского полуострова в Киеве элитной недвижимостью.
Напомним,
в апреле на теневые схемы украинского лидера обратила внимание
финансовая разведка США. Как отмечал журналист Александр Дубинский,
американцы решили проверить бизнес Порошенко, в том числе его связи с Россией.
В связи с этим
эксперты не исключили, что до конца этого года Соединенные Штаты
составят новый санкционный список, куда войдут представители
политической элиты Незалежной.