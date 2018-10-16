Чемпион UFC пытался получить украинское гражданство. Об этом сообщил его дядя Алекс Нурмагомедов, проживающий в Полтаве.

Чемпион UFC пыталсяполучить украинское гражданство. Об этом сообщил его дядя Алекс Нурмагомедов,проживающий в Полтаве.Пословам родственника, семья прикладывала максимум усилий, чтобы Хабиб получилгражданство на Украине. Мужчина добавил, что они ценят, любят и уважают тустрану и ее народ.По его мнению, "лучше народанет". Но в гражданстве Нурмагомедову отказали. Дядя спортсмена рассказал, что этослучилось, когда "Хабиб еще маленький был, у него не было паспорта", передает "Спорт-Экспресс".Алекс Нурмагомедов уточнил, что тогда Хабиб "числился в финансовом техникуме" вРоссии.Также мужчина сообщил, что отказывалиНурмагомедову раза четыре-пять. При этом он добавил, что отказ в украинскомгражданстве вызвал у племянника обиду.Алекс Нурмагомедов рассказал,что Хабиб "на свои первые бои летал из Полтавы" и выступал за клуб"Combat-DOBRO" в Киеве. По словам дяди, Хабиб Нурмагомедов после завершениякарьеры собирается открыть в Полтаве спорткомплекс.Заявление дядироссийского бойца вызвало шквал эмоций у россиян в соцсетях. В частности, поклонникиединоборств назвали такое интервью дяди "подставой" для племянника."Как можно такподставлять племянника? И так половина населения страны ищет ошибки и минусыХабиба, а тут он еще со своей Украиной", "А где твояродина, сынок?..", "Еще недавно Путин с ним встречался", "Хабиб чистокровныйукраинец", – прокомментировали новость пользователи соцсетей.В свою очередь Абдулманап Нурмагомедов, отец спортсмена, назвалбредом данные о планах сына получить гражданство Украины. Он заявил, что это вранье, которое "даже обсуждать не хочется",сообщает радиостанция "Говорит Москва".Напомним,Хабиб Нурмагомедов победил КонораМакгрегора. Теперь боец бросил вызов Флойду Мейвезеру-младшему.