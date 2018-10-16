Чемпион UFC пытался
получить украинское гражданство. Об этом сообщил его дядя Алекс Нурмагомедов,
проживающий в Полтаве.
Чемпион UFC пытался
получить украинское гражданство. Об этом сообщил его дядя Алекс Нурмагомедов,
проживающий в Полтаве.
По
словам родственника, семья прикладывала максимум усилий, чтобы Хабиб получил
гражданство на Украине. Мужчина добавил, что они ценят, любят и уважают ту
страну и ее народ.
По его мнению, "лучше народа
нет". Но в гражданстве Нурмагомедову отказали. Дядя спортсмена рассказал, что это
случилось, когда "Хабиб еще маленький был, у него не было паспорта", передает "Спорт-Экспресс".
Алекс Нурмагомедов уточнил, что тогда Хабиб "числился в финансовом техникуме" в
России.
Также мужчина сообщил, что отказывали
Нурмагомедову раза четыре-пять. При этом он добавил, что отказ в украинском
гражданстве вызвал у племянника обиду.
Алекс Нурмагомедов рассказал,
что Хабиб "на свои первые бои летал из Полтавы" и выступал за клуб
"Combat-DOBRO" в Киеве. По словам дяди, Хабиб Нурмагомедов после завершения
карьеры собирается открыть в Полтаве спорткомплекс.
Заявление дяди
российского бойца вызвало шквал эмоций у россиян в соцсетях. В частности, поклонники
единоборств назвали такое интервью дяди "подставой" для племянника.
"Как можно так
подставлять племянника? И так половина населения страны ищет ошибки и минусы
Хабиба, а тут он еще со своей Украиной", "А где твоя
родина, сынок?..", "Еще недавно Путин с ним встречался", "Хабиб чистокровный
украинец", – прокомментировали новость пользователи соцсетей.
В свою очередь Абдулманап Нурмагомедов, отец спортсмена, назвал
бредом данные о планах сына получить гражданство Украины. Он заявил, что это вранье, которое "даже обсуждать не хочется",
сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Напомним,
Хабиб Нурмагомедов победил Конора
Макгрегора. Теперь боец бросил вызов Флойду Мейвезеру-младшему.