Заслужить
его сложно, для этого необходимы годы качественной и плодотворной
работы. Разрушить, наоборот, можно вмиг – достаточно одного неверного
шага. Репутация же, в свою очередь, как раз и помогает заслужить
доверие. Что стоит за девелопером – груз неудач и ошибок или же
выполненные в срок обязательства?
Заслужить
его сложно, для этого необходимы годы качественной и плодотворной
работы. Разрушить, наоборот, можно вмиг – достаточно одного неверного
шага. Репутация же, в свою очередь, как раз и помогает заслужить
доверие. Что стоит за девелопером – груз неудач и ошибок или же
выполненные в срок обязательства?
На этот вопрос хочет получить ответ потенциальный покупатель, прежде чем
выбрать дом со своей будущей квартирой. Цена, месторасположение,
качество строительства, окружение – все это, безусловно, важно, но
неизвестный застройщик или, наоборот, известный в негативном ключе даже в
случае низкой цены и прочих положительных факторах скорее отпугнет, чем
привлечет клиента.
Репутация застройщика – вот на что смотрит
покупатель, в первую очередь. Мало кто хочет ждать лишние пару лет
вместо заявленных сроков окончания строительства или же разочаровываться
качеством квартиры, в которую были вложены немалые накопления.
ГК
"КОРТРОС" уже на протяжении 13 лет демонстрирует свою надежность. Начав
в 2006 году с крупного проекта комплексного освоения территории в
Екатеринбурге, девелопер прошел путь до рынка столицы и Санкт-Петербурга.
"Когда-то мы считали, что основание компании станет в той или иной
степени событием только для одного города – Екатеринбурга. Именно там, в
столице Урала, начиналась наша история. Начиналась с зарождения идеи
строительства нового жилого района. Теперь этот район стал визитной
карточкой современного Екатеринбурга", – отмечает президент ГК "КОРТРОС"
Вениамин Голубицкий.
Расширяя
год за годом географию присутствия, не допуская срывов сроков и иных
нарушений обязательств, застройщик доказал, что "КОРТРОС" – это сильный
бренд, авторитет которого растет с каждым проектом. Кризис доверия,
разговоры о котором возникают из-за негативных последствий деятельности
ряда девелоперов, группы компаний не касается.
По
мнению руководства компании, наоборот, фокус потребительского спроса
смещается в пользу надежных игроков рынка, что подтверждается цифрами и
фактами – рост выручки от
продаж составил 13% по итогам первого полугодия 2018 года. Безусловно,
репутация девелопера зависит от того, что и как делает компания, каких
результатов достигает. Однако, еще один немаловажный факт – это не
только признание покупателей, но и отрасли в целом.
Руководитель,
глава компании – человек, на плечах которого ответственность за
принятые решения, вдобавок, он является еще и своеобразным рупором
рынка. В эпоху законодательных изменений, которыми ознаменован 2018 год,
крайне важным становится диалог между всеми игроками рынка:
девелоперами, чиновниками, банками. Зачастую подобные диалоги и
обсуждения позволяют принять верное решение, разработать новые поправки в
закон или отсрочить ряд каких-то изменений до готовности всей отрасли.
Один
из недавних примеров эффективности подобных обсуждений – конструктивный
диалог девелоперов и власти убедил Минстрой не повышать взносы в фонд
дольщиков. Президента ГК "КОРТРОС" Вениамина Голубицкого регулярно
приглашают выступить с экспертной позицией по тем или иным нововведениям
на мероприятиях отрасли, что еще раз подтверждает его заслуги не только
в развитии ГК "КОРТРОС", но и всего девелоперского рынка на федеральном
уровне.
Успехи
и деятельность наиболее прогрессивных и успешных лидеров рынка
строительства и недвижимости ежегодно рассматриваются престижной
национальной премией RREF Awards
в номинации "Репутация и доверие", и в 2018 году эта премия присуждена
Вениамину Голубицкому, который с 2005 года занимает пост руководителя
группы компаний "Кортрос" (до 2013 года – "Ренова-стройгруп"). RREF Awards
– авторитетная премия в области жилой недвижимости, знак качества для
объектов жилищного строительства, знак доверия потребителей и признания
экспертов рынка.
На участие в RREF Awards
в 2018 году всего было подано более 600 заявок от 150 крупнейших
компаний из строительной, инвестиционной, девелоперской, риэлторской,
банковской и консалтинговой отраслей. За годы своего развития премия
RREF Awards завоевала неоспоримый авторитет у бизнес-сообщества и потребителей.