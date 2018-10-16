Заслужить его сложно, для этого необходимы годы качественной и плодотворной работы. Разрушить, наоборот, можно вмиг – достаточно одного неверного шага. Репутация же, в свою очередь, как раз и помогает заслужить доверие. Что стоит за девелопером – груз неудач и ошибок или же выполненные в срок обязательства?

Заслужитьего сложно, для этого необходимы годы качественной и плодотворнойработы. Разрушить, наоборот, можно вмиг – достаточно одного неверногошага. Репутация же, в свою очередь, как раз и помогает заслужитьдоверие. Что стоит за девелопером – груз неудач и ошибок или жевыполненные в срок обязательства?На этот вопрос хочет получить ответ потенциальный покупатель, прежде чемвыбрать дом со своей будущей квартирой. Цена, месторасположение,качество строительства, окружение – все это, безусловно, важно, нонеизвестный застройщик или, наоборот, известный в негативном ключе даже вслучае низкой цены и прочих положительных факторах скорее отпугнет, чемпривлечет клиента.Репутация застройщика – вот на что смотритпокупатель, в первую очередь. Мало кто хочет ждать лишние пару летвместо заявленных сроков окончания строительства или же разочаровыватьсякачеством квартиры, в которую были вложены немалые накопления.ГК"КОРТРОС" уже на протяжении 13 лет демонстрирует свою надежность. Начавв 2006 году с крупного проекта комплексного освоения территории вЕкатеринбурге, девелопер прошел путь до рынка столицы и Санкт-Петербурга."Когда-то мы считали, что основание компании станет в той или инойстепени событием только для одного города – Екатеринбурга. Именно там, встолице Урала, начиналась наша история. Начиналась с зарождения идеистроительства нового жилого района. Теперь этот район стал визитнойкарточкой современного Екатеринбурга", – отмечает президент ГК "КОРТРОС"Вениамин Голубицкий.Расширяягод за годом географию присутствия, не допуская срывов сроков и иныхнарушений обязательств, застройщик доказал, что "КОРТРОС" – это сильныйбренд, авторитет которого растет с каждым проектом. Кризис доверия,разговоры о котором возникают из-за негативных последствий деятельностиряда девелоперов, группы компаний не касается.Помнению руководства компании, наоборот, фокус потребительского спросасмещается в пользу надежных игроков рынка, что подтверждается цифрами ифактами – рост выручки отпродаж составил 13% по итогам первого полугодия 2018 года. Безусловно,репутация девелопера зависит от того, что и как делает компания, какихрезультатов достигает. Однако, еще один немаловажный факт – это нетолько признание покупателей, но и отрасли в целом.Руководитель,глава компании – человек, на плечах которого ответственность запринятые решения, вдобавок, он является еще и своеобразным рупоромрынка. В эпоху законодательных изменений, которыми ознаменован 2018 год,крайне важным становится диалог между всеми игроками рынка:девелоперами, чиновниками, банками. Зачастую подобные диалоги иобсуждения позволяют принять верное решение, разработать новые поправки взакон или отсрочить ряд каких-то изменений до готовности всей отрасли.Одиниз недавних примеров эффективности подобных обсуждений – конструктивныйдиалог девелоперов и власти убедил Минстрой не повышать взносы в фонддольщиков. Президента ГК "КОРТРОС" Вениамина Голубицкого регулярноприглашают выступить с экспертной позицией по тем или иным нововведениямна мероприятиях отрасли, что еще раз подтверждает его заслуги не тольков развитии ГК "КОРТРОС", но и всего девелоперского рынка на федеральномуровне.Успехии деятельность наиболее прогрессивных и успешных лидеров рынкастроительства и недвижимости ежегодно рассматриваются престижнойнациональной премией RREF Awardsв номинации "Репутация и доверие", и в 2018 году эта премия присужденаВениамину Голубицкому, который с 2005 года занимает пост руководителягруппы компаний "Кортрос" (до 2013 года – "Ренова-стройгруп"). RREF Awards– авторитетная премия в области жилой недвижимости, знак качества дляобъектов жилищного строительства, знак доверия потребителей и признанияэкспертов рынка.На участие в RREF Awardsв 2018 году всего было подано более 600 заявок от 150 крупнейшихкомпаний из строительной, инвестиционной, девелоперской, риэлторской,банковской и консалтинговой отраслей. За годы своего развития премияRREF Awards завоевала неоспоримый авторитет у бизнес-сообщества и потребителей.