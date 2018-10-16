Заседания Никулинского суда Москвы, который рассматривает дело о разводе Дениса Глушакова с супругой Дарьей, проходят в закрытом режиме. По требованию адвокатов футболиста Спартака участники предупреждены об ответственности за разглашение данных о частной жизни.

Заседания Никулинского суда Москвы, который рассматриваетдело о разводе Дениса Глушакова с супругой Дарьей, проходят в закрытом режиме.По требованию адвокатов футболиста "Спартака" участники предупрежденыоб ответственности за разглашение данных о частной жизни.Защитники Дарьи Глушаковой требованием футболиста удивлены.По словам адвоката Сергея Жорина, это просто психологический прием – он доказывает,что спортсмен недоволен широкой оглаской процесса."То есть он хочет забрать детей у мамы, взыскать с нееалименты – 80 тысяч рублей в месяц. И ему не нравится, что люди это осуждают",– пояснил адвокат. Ранее Жорин признавался, как можно, имея зарплату в 17миллионов рублей в месяц, требовать алименты с матери собственных детей.Главный вопрос, который предстоит решить судьям – с кембудут жить две дочери Глушаковых, семи и двух лет. Футболист хочет воспитыватьдетей самостоятельно, Дарья не хочет расставаться с дочерьми, передаеттелеканал "360".Адвокат полузащитника "Спартака" Марина Дубровская,в свою очередь, утверждает, что ее подзащитный не хотел втягивать детей вконфликт – но желал их защитить, "как делал всю свою жизнь".Прокомментировала Дубровская и слова адвоката Дарьи. СергейЖорин ранее заявил, что Глушаков, когда суд вынес решение о наложении ареста насовместно нажитое имущество и недвижимость супругов, вывел с со счетов около 300миллионов рублей. Адвокат пригрозил спортсмену уголовной ответственностью.Дубровская, в свою очередь, пообещала не оставить эти угрозы без внимания.Напомним, 24 сентября Денис Глушаков подал иск к своейсупруге с требованием развода и выплаты ему алиментов на содержание детей. Напервом заседании суд решил отложить слушания до 19 октября.