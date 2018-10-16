Заседания Никулинского суда Москвы, который рассматривает
дело о разводе Дениса Глушакова с супругой Дарьей, проходят в закрытом режиме.
По требованию адвокатов футболиста Спартака участники предупреждены
об ответственности за разглашение данных о частной жизни.
Заседания Никулинского суда Москвы, который рассматривает
дело о разводе Дениса Глушакова с супругой Дарьей, проходят в закрытом режиме.
По требованию адвокатов футболиста "Спартака" участники предупреждены
об ответственности за разглашение данных о частной жизни.
Защитники Дарьи Глушаковой требованием футболиста удивлены.
По словам адвоката Сергея Жорина, это просто психологический прием – он доказывает,
что спортсмен недоволен широкой оглаской процесса.
"То есть он хочет забрать детей у мамы, взыскать с нее
алименты – 80 тысяч рублей в месяц. И ему не нравится, что люди это осуждают",
– пояснил адвокат. Ранее Жорин признавался, как можно, имея зарплату в 17
миллионов рублей в месяц, требовать алименты с матери собственных детей.
Главный вопрос, который предстоит решить судьям – с кем
будут жить две дочери Глушаковых, семи и двух лет. Футболист хочет воспитывать
детей самостоятельно, Дарья не хочет расставаться с дочерьми, передает
телеканал "360".
Адвокат полузащитника "Спартака" Марина Дубровская,
в свою очередь, утверждает, что ее подзащитный не хотел втягивать детей в
конфликт – но желал их защитить, "как делал всю свою жизнь".
Прокомментировала Дубровская и слова адвоката Дарьи. Сергей
Жорин ранее заявил, что Глушаков, когда суд вынес решение о наложении ареста на
совместно нажитое имущество и недвижимость супругов, вывел с со счетов около 300
миллионов рублей. Адвокат пригрозил спортсмену уголовной ответственностью.
Дубровская, в свою очередь, пообещала не оставить эти угрозы без внимания.
Напомним, 24 сентября Денис Глушаков подал иск к своей
супруге с требованием развода и выплаты ему алиментов на содержание детей. На
первом заседании суд решил отложить слушания до 19 октября.