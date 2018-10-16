Женщине придется заплатить 30 тысяч рублей

Женщине придется заплатить 30 тысяч рублейПрокуратура Гороховецкого района привлекла к ответственности продавца продуктового магазина. Женщина нарушила закон.Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, сотрудникам прокуратуры стало известно, что местная жительница продала несовершеннолетней девушке одну бутылку пива с содержанием этилового спирта 4,3%.Продавца признали виновной в совершении административного правонарушения. Ей придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.