Андрей Понорец поблагодарил всех награжденных сотрудников за службу и пожелал не останавливаться на достигнутых результатах...

Медали, почетные звания, грамоты и благодарности для тех, кто добился выдающихся показателей в своей служебной деятельности. На Петровке, 38 заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец вручил награды полицейским за достижение высоких результатов в работе.Указом Президента Российской Федерации за заслуги в поддержании законности и правопорядка, высокие личные показатели в служебной деятельности награждены медалью «За отличие в охране общественного порядка» начальник 12 отдела следственной части Следственного управления ГСУ ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Евгений Николаев, начальник отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Александр Клюев. Присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» заместителю начальника Культурного Центра ГУ МВД России по г. Москве – директору Дворца культуры Каринэ Гаспарян. Начальник отделения – врач-терапевт поликлиники № 2 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» Елена Кащенко была удостоена звания «Заслуженный врач Российской Федерации».Приказами Министра внутренних дел Российской Федерации за заслуги в поддержании законности и правопорядка, образцовое исполнение служебных обязанностей награждены медалью МВД России «За доблесть в службе» старший следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД России по г. Москве майор юстиции Денис Иванов. Почетной грамотой награждена заместитель начальника отдела ЦФО ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Наталья Куренкова, а также объявлена благодарность начальнику Штаба ГУ МВД России по г. Москве полковнику внутренней службы Сергею Попову. Также государственными и ведомственными наградами были отмечены ряд сотрудников оперативных подразделений столичной полиции.В завершение заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец поблагодарил всех награжденных сотрудников за службу и пожелал не останавливаться на достигнутых результатах.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве