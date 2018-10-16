Испанский тренер Хосеп Гвардиола не исключает, что когда-нибудь возглавит итальянский клуб. В настоящий момент Гвардиола тренирует английский Манчестер Сити.

Испанский тренер Хосеп Гвардиола не исключает, что когда-нибудь возглавит итальянский клуб. В настоящий момент Гвардиола тренирует английский "Манчестер Сити"."Мне очень нравится Италия. Я часто приезжаю сюда. Не исключаю, что в будущем возглавлю итальянский клуб", — приводит слова Гвардиолы Чемпионат.com. Такж Гвардиола высоко отозвался о своих итальянских коллегах Дженнаро Гаттузо, Карло Анчелотти и Карло Маццоне.В настоящее время Гвардиола связан контрактом с "Манчестер Сити" до 2021 года. Под руководством каталонца "Манчестер Сити" выиграл английскую премьер-лигу в сезоне 2017/18.