Из-за решения о полном разрыве евхаристического общения между Московским и Константинопольским патриархатами верующие Русской православной церкви не должны будут молиться и причащаться в храмах на горе Афон.

Из-за решения о полном разрыве евхаристического общения между Московским и Константинопольским патриархатами верующие Русской православной церкви не должны будут молиться и причащаться в храмах на горе Афон."Афон является канонической территорией Константинопольского патриархата со всеми вытекающими отсюда последствиями", — пояснил ТАСС пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.Священный Синод Русской православной церкви решил разорвать отношения с Константинопольским патриархатом в ответ на действия последнего в отношении церкви на Украине. В частности, Константинопольский патриархат отменил анафему и все запреты, наложенные РПЦ на лидера самопровозглашенного Киевского патриархата Филарета, и решил предоставить автокефалию церкви на Украине.По мнению Синода РПЦ, Константинополь не имеет канонических прав для отмены судебных решений, вынесенных Архиерейским собором Русской православной церкви.Для верующих, входящих в состав РПЦ, разрыв отношений между патриархатами означает, что они не смогут участвовать в богослужениях, причащаться, молиться в храмах Константинопольского патриархата до тех пор, пока Константинополь не изменит свою позицию.