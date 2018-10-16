За совместной авантюрой властей Незалежной и Константинопольского патриархата по отрыву украинского православия от России стоит желание Петра Порошенко и его окружения прикрыть крайне невпечатляющие результаты своего президентства. По словам экспертов, украинское руководство стремится хоть к какому-то успеху на фоне тотального провала в политике и экономике.

За совместной авантюрой властей Незалежнойи Константинопольского патриархата по отрыву украинского православия отРоссии стоит желание Петра Порошенко и его окружения прикрыть крайненевпечатляющие результаты своего президентства. По словам экспертов,украинское руководство стремится хоть к какому-то успеху на фонетотального провала в политике и экономике.Ажиотаж вокруг предоставления автокефалии (независимости) украинской церкви – этоместь слабых, уверен политолог Сергей Михеев. "За четыре годы Крым иДонбасс не вернули, с экономикой проблемы, в ЕС не светит,внутриполитическая ситуация сложная, а вчерашние соратники по майданудруг друга перегрызли", – заявил эксперт в эфире передачи "Вечер сВладимиром Соловьевым".Резковысказался о происходящем и сам ведущий. Соловьев крепко приложилПорошенко, назвав его погрязшим в крови олигархом. "10 тысяч смертей,предатель, который раньше целовал Януковича во все места (бывшийпрезидент Украины Виктор Янукович. – Прим.Ред.), а потом забыл, как его зовут", – сказал Соловьев.Михеев,в свою очередь, добавил, что Порошенко к тому же бывший комсомолец,строчивший доносы. "И вот этот человек начинает учить людей какого бога икак им любить. Это абсурд. Журнал "Мурзилка" и то был умнее в 10 раз", -сокрушается политолог.Действительно, за прошедшие четыре четырегода успехи нынешнего украинского лидера на президентском посту крайнескромные. Положение Порошенко на фоне нерешенных проблем все большеначинает походить на хромую утку и "мальчика для битья", которого жесткокритикуют все политические силы.Неотказала себе в удовольствии пнуть украинского лидера и бывшийпремьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которую многие рассматривают какнаиболее вероятного победителя президентских выборов, намеченных навесну следующего года. В этом не сомневаетсяи сама "оранжевая принцесса". На недавнем заседании Согласительногосовета верховной рады она предрекла скорый политический конец Порошенко иего окружению.Напомним,президент Украины неоднократно обещал сделать украинскую церковьнезависимой от Московского патриархата. 11 октября Константинопольскаяцерковь – первая в ранге православных церквей – объявила о решениипредоставить Украине томос об автокефалии.Несколько дней назад синод в Стамбуле отменил решение об отлучении отцеркви Филарета – патриарха неканонической (раскольнической, как считаютв Москве) Украинской православной церкви (УПЦ)."Этобольшая победа боголюбивого украинского народа над московскимидемонами, победа добра над злом, света над тьмой", – прокомментировалПорошенко решение Вселенского патриархата.случае предоставления автокефалии украинской церкви Русскаяправославная церковь рискует потерять сотни храмов и прихожан натерритории Незалежной.В РПЦ считают, что это станет крупнейшим расколом в христианстве послеего разделения на католичество и православие в 1054 году.