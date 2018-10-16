За совместной авантюрой властей Незалежной
и Константинопольского патриархата по отрыву украинского православия от
России стоит желание Петра Порошенко и его окружения прикрыть крайне
невпечатляющие результаты своего президентства. По словам экспертов,
украинское руководство стремится хоть к какому-то успеху на фоне
тотального провала в политике и экономике.
За совместной авантюрой властей Незалежной
и Константинопольского патриархата по отрыву украинского православия от
России стоит желание Петра Порошенко и его окружения прикрыть крайне
невпечатляющие результаты своего президентства. По словам экспертов,
украинское руководство стремится хоть к какому-то успеху на фоне
тотального провала в политике и экономике.
Ажиотаж вокруг предоставления автокефалии (независимости) украинской церкви – это
месть слабых, уверен политолог Сергей Михеев. "За четыре годы Крым и
Донбасс не вернули, с экономикой проблемы, в ЕС не светит,
внутриполитическая ситуация сложная, а вчерашние соратники по майдану
друг друга перегрызли", – заявил эксперт в эфире передачи "Вечер с
Владимиром Соловьевым".
Резко
высказался о происходящем и сам ведущий. Соловьев крепко приложил
Порошенко, назвав его погрязшим в крови олигархом. "10 тысяч смертей,
предатель, который раньше целовал Януковича во все места (бывший
президент Украины Виктор Янукович. – Прим.Ред.), а потом забыл, как его зовут", – сказал Соловьев.
Михеев,
в свою очередь, добавил, что Порошенко к тому же бывший комсомолец,
строчивший доносы. "И вот этот человек начинает учить людей какого бога и
как им любить. Это абсурд. Журнал "Мурзилка" и то был умнее в 10 раз", -
сокрушается политолог.
Действительно, за прошедшие четыре четыре
года успехи нынешнего украинского лидера на президентском посту крайне
скромные. Положение Порошенко на фоне нерешенных проблем все больше
начинает походить на хромую утку и "мальчика для битья", которого жестко
критикуют все политические силы.
Не
отказала себе в удовольствии пнуть украинского лидера и бывший
премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которую многие рассматривают как
наиболее вероятного победителя президентских выборов, намеченных на
весну следующего года. В этом не сомневается
и сама "оранжевая принцесса". На недавнем заседании Согласительного
совета верховной рады она предрекла скорый политический конец Порошенко и
его окружению.
Напомним,
президент Украины неоднократно обещал сделать украинскую церковь
независимой от Московского патриархата. 11 октября Константинопольская
церковь – первая в ранге православных церквей – объявила о решении
предоставить Украине томос об автокефалии.
Несколько дней назад синод в Стамбуле отменил решение об отлучении от
церкви Филарета – патриарха неканонической (раскольнической, как считают
в Москве) Украинской православной церкви (УПЦ).
"Это
большая победа боголюбивого украинского народа над московскими
демонами, победа добра над злом, света над тьмой", – прокомментировал
Порошенко решение Вселенского патриархата.
В
случае предоставления автокефалии украинской церкви Русская
православная церковь рискует потерять сотни храмов и прихожан на
территории Незалежной.
В РПЦ считают, что это станет крупнейшим расколом в христианстве после
его разделения на католичество и православие в 1054 году.