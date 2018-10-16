Как сберечь здоровье школьников в условиях повышенной нагрузки? Этот вопрос обсуждали сегодня учителя владимирских школ и педагоги дошкольного образования на ежегодной научно-практической конференции во Владимирском институте развития образования.

Как сберечь здоровье школьников в условиях повышенной нагрузки? Этот вопрос обсуждали сегодня учителя владимирских школ и педагоги дошкольного образования на ежегодной научно-практической конференции во Владимирском институте развития образования. Специалисты уверены, так называемое здоровьесбережение на уроках должно стать одним из главных приоритетов современной школы. Однако добиться эффективной работы в этом направлении не так просто. Тормозит работу и загруженность педагогов, у которых не всегда хватает времени на индивидуальный подход к ученикам, и отсутствие лицензированных медицинских кабинетов с возможностью профосмотров учеников. К тому же, по мнению врачей, бережное отношение к здоровью нужно вовремя прививать и самим детям. В этом доктора готовы помочь учителям и ждут от школ приглашения на мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. Но как показывает практика, и на этом сегодня заострила внимание главный врач Областной детской клинической больницы, подобной активности большинство образовательных учреждений пока не проявляют.Светлана Макарова, главный врач Областной детской клинической больницы: "Мне кажется, только тесный союз - родитель, педагог и медик могут сделать чудо, и ребенок будет здоров. Если какое-то звено выпадает, конечно, это будут проблемы и сложности. В последнее время, не хочу скрывать, по нашему "Доброму" к нам педагоги редко обращаются с подобной просьбой. Мы сами инициативу не проявляем из-за того, что у нас дефицит кадров. Но, если к нам будут такие обращения, конечно мы готовы по определенному плану выходить в школы и рассказывать по тем проблемам, которые они будут озвучивать".Ещё одной серьёзной проблемой в детском здоровье и учителя, и врачи называют недостаточное внимание родителей. Мамы и папы предпочитают обвинять школу в больших нагрузках и совсем закрывают глаза на то, чем занимается ребенок дома и сколько времени проводит за компьютером. Между тем, по статистике, среди самых распространенных заболеваний учеников лидируют проблемы с пищеварением, болезни глаз и опорно-двигательной системы. И исправить ситуацию без участия семьи не получится.Людмила Панфилова, зав. кафедрой Владимирского института развития образования: "Если, действительно, в школе мы сберегаем зрение, и с помощью офтальмогимнастик стараемся разгрузить глаз, создать правильные условия для работы. А дома ребенок, "приклеившись" буквально к монитору или любому другому гаджету, проводит все свободное время за ним. Конечно, мы будем говорить о том, что, как минимум, астигмаспазм он заработает, а далее в какую форму патологии органов зрения это выльется, большой вопрос. И сомнения насчет того, что семья в данном случае несколько даже противодействует школе в этом направлении, действительно появляются".