Аурелия Дундук, мать расправившихся с родителем девушек, рассказала о том, как как продвигается следствие. Также она поведала, как сейчас чувствуют себя сестры Хачатурян.

Аурелия Дундук, мать расправившихся с родителемдевушек, рассказала о том, как как продвигается следствие. Такжеона поведала, как сейчас чувствуют себя сестры Хачатурян.Мосгорсуд 17 октября рассмотритжалобы на освобождение подозреваемых из СИЗО. Родственники убитого мужчинывыступают против того, что три сестры Хачатуряннаходятся под домашним арестом.По словам матери девушек, ей страшно представить, что случится с дочками,если они будут отправлены в колонию. "Они девочки домашние, их судьба и таксломана… Как они оттуда выйдут, с какими понятиями? И что вообще из них выйдетпосле этой колонии?", – цитирует АурелиюЖенщинаотметила, что младшая, несовершеннолетняя дочь живет с ней, а старшие сестрыХачатурян – за МКАД. Находиться вместе им не разрешили.основном, женщина общается со старшими наследницами по телефону. "Они девочкисильные, держат себя и меня настраивают", – поделилась мать.Она добавила, что проблемы с посещением школы двумя младшими дочерьми пока нерешены. Ответы из учебных заведений должны прийти позже.Дундукрассказала о том, чего ожидает от судебного процесса. Она надеется, что дело переквалифицируют."Не мне это, конечно, говорить. Но, как любая мать, я хочу, чтобы моим детямбыло лучше", – призналась мать .Напомним,три девушки убили своего отца Михаила Хачатуряна вечером 27 июля в одном изжилых многоквартирных домов столицы. Сестры нанесли ему множество ножевыхранений, оправдав это тем, что отец проявлял насилие к ним и всяческииздевался.