Адвокаты Кокорина и Мамаева сегодня подали апелляции на арест своих подзащитных. Якобы за пропуск тренировок в клубах футболисты платят штрафы и все ближе к тому, чтобы вообще лишиться контрактов. Пока же арестованные за пьяный дебош записались в бутырский спортзал.

Адвокаты Кокорина и Мамаева сегодня подали апелляции на арест своих подзащитных. Якобы за пропуск тренировок в клубах футболисты платят штрафы и все ближе к тому, чтобы вообще лишиться контрактов. Пока же арестованные за пьяный дебош записались в бутырский спортзал.Она называет скандал катастрофой всей своей жизни: Светлана — мать Александра и Кирилла Кокориных — пересматривала видеозаписи драки, учиненной звездными футболистами не один раз, но своих детей на съемках не узнала."Мои ребята не подонки, они не подонки, они не те люди, которыми их пытаются выставить", — говорит Светлана Кокорина.Игроки "Зенита" и "Краснодара" теперь играют каждый сам за себя в разных камерах "Бутырки" на так называемом карантине. Теперь уже их защитники сегодня автономно друг от друга подали апелляции на арест клиентов — пытаются все сгладить.Адвокат Кокорина даже заявил: его подзащитный не просто не избивал водителя у гостиницы "Пекин", а напротив выступил в роли чуть ли не миротворца — пытался разнять стороны конфликта. Да и в кофейне после удара стулом инцидент, оказывается, был исчерпан."Важно отметить, что по результатам конфликта Александр Кокорин принес извинения Денису Паку, и конфликт был исчерпан", — подчеркнул Олег Попов, адвокат Александра Кокорина.Так что никакое это не "Хулиганство", а "Побои", то есть драка. А после нее, настаивают адвокаты, кулаками не машут.В следственном изоляторе футболистов уже навестили правозащитники. Отметили вкусную кашу на завтрак и желание арестантов оставаться в спортивной форме. Они уже написали заявление о желании посещать бутырский спортзал. Одно занятие — 250 рублей."Это не футбольное поле, понятно. Там можно как-то заниматься спортом, но только если поподтягиваться на решетке на этой, допрыгнуть или же бегать кругом – наверное, сложно это все", — говорит Иван Мельников, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы.Словом, обстановка в прямом смысле "камерная". Вот как описывают ее бывшие бутырские сидельцы: "Спортзал в "Бутырке" есть, но он платный, и это еще полбеды. Хуже, что попасть в него весьма сложно. За 6 месяцев мне удалось сделать это всего два раза. И когда я его увидел, не сразу понял, что это он и есть... Вы там были? Это крохотное помещение с перегородками и очень примитивными тренажерами".Зато душ после таких тренировок разрешен дополнительный, цена вопроса 80 рублей. Тогда как по регламенту СИЗО он положен лишь раз в неделю. Этого удовольствия странным образом оказался лишен другой участник скандала Геннадий Куропаткин, проходящий по делу как свидетель. Об игроке Любительской футбольной лиги известно не много. Но почти все его снимки в социальных сетях в компании Александра Кокорина: и до тренировок, и после, и даже во время них они вместе. Вместе они были и видеозаписи избиения водителя.Тем временем, Кокорин и Мамаев — пусть внешнее сходство у матрешек и вышло уж очень отдаленным — уже и в народных промыслах предстали в арестантском образе. Мастерица из подмосковной Рузы увековечила футболистов, как призналась, в надежде на их исправление. Самим футболистам, конечно, хотелось бы видеть свои лица, как и раньше, в глянцевых журналах и на рекламных плакатах спортивных брендов. Но от спортивного остались только номера на груди.