Семейство герцогини Кембриджской празднует рождение малыша. Первенец появился у сестры Кейт Миддлтон, Пиппы.

Семейство герцогини Кембриджской празднует рождение малыша.Первенец появился у сестры Кейт Миддлтон, Пиппы.Мальчик появился на свет 15 октября 2018 года в лондонскомгоспитале Lindo Wing. Его родители – 34-летняя Пиппа Миддлтон и 42-летнийДжеймс Мэтьюз. Весит малыш почти 4 килограмма, все в восхищении, мать и ребенокчувствуют себя хорошо, сообщается в Twitter издания Daily Mail.Пиппа – младшая сестра герцогини Кембриджской, супругипринца Уильяма Кейт Миддлтон. Она вышла замуж за финансиста Джеймса Мэтьюза вмае 2017 года. О ее беременности было объявлено в июне этого года. А буквальнонакануне родов – 12 октября – Пиппа с мужем побывала на свадьбе британскойпринцессы Евгении и Джека Бруксбэнка.А незадолго до этого Пиппу Миддлтон сфотографировали в Лондоне. Сестру герцогини Кембриджской папарацци застали с пакетами из супермаркетов. Она прошла с покупками несколько кварталов столицы Великобритании. Обремененной пакетами и внушительным животом Миддлтон никто не помог, Пиппа была совершенно одна. Однако это обстоятельство, судя по лицу, нисколько ее не расстроило. Наоборот, в ожидании первенца младшая сестра герцогини Кембриджской буквально сияла от счастья.Перед тем, как появилось сообщение о рождении сына Пиппы, была официально подтверждена новость новость о беременности Меган Маркл. Информация появилась через несколько часов после прибытия пары в Австралию в рамках королевского турне 15 октября. "Их Королевские Высочества герцог и герцогиня Сассекские очень рады объявить, что герцогиня Сассекская ожидает ребенка весной 2019 года", – заявили в Кенсингтонском дворце.