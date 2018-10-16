Ди⁠ректор Облздрава Александр Кирюхин уходит в отставку. Увольнение руководителя медицинского ведомства 33-го региона сегодня официально подтвердили в Белом доме.

Ди⁠ректор Облздрава Александр Кирюхин уходит в отставку. Увольнение руководителя медицинского ведомства 33-го региона сегодня официально подтвердили в Белом доме. Как рассказала пресс-секретарь губернатора Владимира Сипягина Ольга Петрова, Александр Кирюхин покинет пост ди⁠ректора областного департамента здравоохранения в четверг, 18 октября. Возглавлять Облздрав с приставкой и. о. пока будет его заместитель Юлия Арсенина. Cамого Кирюхина совсем уж тоже не списывают. Ему предложили быть советником губернатора по вопросам медицинского профиля. Скорее всего, на общественных началах, поскольку, можно сказать, уже бывший глава облздрава намерен вернуться к врачебной практике в одном из лечебных учреждениях города. Нового губернатора Владимира Сипягина он будет консультировать по вопросам областного здравоохранения по мере необходимости.Александр Кирюхин, ди⁠ректор Областного департамента здравоохранения: "Я главным врачом уже не буду работать. Я буду просто врачом по респираторной медицине". - "А в каком лечебном учреждении?" - "Пока мне бы не хотелось говорить. Ну это вот в течение двух дней. В четверг у меня последний день. А в пятницу планирую выйти на новое место работы. Заниматься буду лечебной работой".