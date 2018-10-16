Правительственную комиссию по повышению конкурентоспособности и регулированию алкогольного рынка планируется ликвидировать. Решение принято в связи с тем, что министр финансов Антон Силуанов курирует направление алкогольного рынка, поэтому все вопросы могут быть урегулированы в рамках совещаний.

Правительственную комиссию по повышению конкурентоспособности и регулированию алкогольного рынка планируется упразднить. Это поручил сделать первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.Как сообщил "Интерфаксу" источник, решение принято в связи с тем, что Силуанов курирует направление алкогольного рынка, поэтому все вопросы могут быть урегулированы на совещаниях без созыва комиссии.Комиссия была создана осенью 2014 года. Она занималась координацией работы федеральных и региональных органов исполнительной власти по вопросам совершенствования госрегулирования алкогольного рынка, противодействия незаконному производству и обороту алкоголя.Ранее вопросы алкогольного рынка курировал в правительстве вице-премьер Александр Хлопонин, но в состав нового кабинета не вошел. Последний раз комиссия собиралась в декабре прошлого года.