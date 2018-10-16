Российский космонавт Алексей Овчинин рассказал, что во время аварийной посадки спасательной капсулы экипаж занимался контролем действий автоматики.

Российский космонавт Алексей Овчинин рассказал, что во время аварийной посадки спасательной капсулы экипаж занимался контролем действий автоматики.По его словам, нештатная ситуация стала понятна по загоранию аварийных транспарантов в кабине. "Мы работали согласно установленному алгоритму, в основном срабатывала автоматика системы спасения, мы просто дублировали работу этой системы", — сказал Овчинин в эфире канала "Россия 24".Летчик-космонавт отметил также, что ни ему, ни его коллеге нервничать было некогда. "Нужно было работать и подготовиться к аварийной посадке, выполнить все, чтобы после выполнения посадки экипаж остался работоспособен". Перегрузки при посадке были чуть менее 7 G, а на тренировках космонавты и астронавты достигают перегрузки в 8 единиц.Космонавт пояснил, что грузы находились и в бытовом отсеке, и в спускаемом аппарате. На корабле вместо третьего члена экипажа был грузовой контейнер. "Часть грузов, которые находились в спускаемом аппарате не утеряны, то, что в бытовом отсеке, скорее всего, будет утеряно, но там не было ничего такого критического, без чего бы не могли бы работать наши экипажи на борту МКС", — сказал Овчинин.Между тем, исполнительный директор Роскосмоса, космонавт Сергей Крикалев сообщил RT, что космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг, возможно, отправиться в космический полет на МКС весной 2019 года."Это следующий год, скорее всего это будет весна, потому что ребята готовы, их подготовка наиболее свежая​​​. Есть смысл их использовать, это наиболее целесообразно. Конкретные даты, наверное, будут уточняться по программе полета, но будем стараться их использовать как можно быстрее", — сказал он.Как сообщалось ранее, 11 октября с первой стартовой площадки Байконура ("Гагаринский старт") стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10". Во время полета произошла нештатная ситуация, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска, это первое за 35 лет чрезвычайное происшествие при запуске пилотируемого корабля."Союз МС-10" после аварии ракеты "Союз-ФГ" приземлился в степи Казахстана. Ночь космонавты провели под наблюдением врачей в городе Байконуре, а 12 октября их доставили в Москву. На следующий день астронавт Ник Хейг вернулся в США.