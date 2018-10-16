Представитель Кубы в ООН призвал организацию содействовать снятию экономической блокады острова со стороны США. Американское эмбарго, по его словам, является актом геноцида.

Представитель Кубы в ООН призвал организацию содействовать снятию экономической блокады острова со стороны США. Американское эмбарго, по его словам, является актом геноцида."Экономическая, торговая и финансовая блокада, осуществляемая правительством США в отношении Кубы в течение почти шести десятилетий, — это несправедливая односторонняя и наиболее продолжительная система санкций, введенных против какой-либо страны", — заявила представитель Кубы при ООН Биана Лейва Регуэйра.По ее словам, блокада является грубым и систематическим нарушением прав кубинского народа, является актом геноцида, нарушает устав ООН и международное право, передает ТАСС.Ранее в понедельник председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что эмбарго остается определяющим элементом в отношениях страны с США, которые проводят насильственную политику по смене конституционного порядка и созданию трудностей на пути кубинцев.Desde el 2017, 179 instituciones #Cuba de diversos sectores quedaron prohibidas las transacciones financieras directas por el bloqueo yanqui#YoVotoVsBloqueo #NOMasBloqueo #UnBlockCuba #Cuba #CiegodeAvila @radiorelojcuba @CubaMined @cubavsbloqueo @DPECiegodeAvila @DiazCanelB pic.twitter.com/kpOMPaQKls— Iván Paz Nogueira (@CubaNogueira) October 12, 2018США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго.С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство членов всемирной организации.A casi 60 años de su imposición, el Bloqueo contra Cuba se recrudece. A más de 134 mil 499 millones 800 mil dólares se calcula que asciende el monto cuantificable, además del costo humano incalculable. #Por Cuba #RompamoselBloqueo #NoMasBloqueo #UnblockCuba #YoVotoVsBloqueo pic.twitter.com/kHrJorxfFI— ACN DIGITAL (@ACN_Cuba) October 12, 2018