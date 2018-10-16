На московском теннисном турнире Кубок Кремля с призовым фондом 1,8 млн долларов стартовал основной турнир среди мужчин. Первым из россиян на корты дворца спорта Олимпийский вышел обладатель Wild Card Евгений Карловский. Увы, но он проиграл.

На московском теннисном турнире Кубок Кремля с призовым фондом 1,8 млн долларов стартовал основной турнир среди мужчин. Первым из россиян на корты дворца спорта "Олимпийский" вышел обладатель Wild Card Евгений Карловский. Увы, но он проиграл.Стоящий в середине третьей сотни классификации АТР молодой россиянин играл против 49-й ракетки мира француза Адриан Маннарино. Его уже можно считать ветераном тура и, несмотря на рейтинг, он начал игру не очень успешно, уступив Евгению – 3:6. Однако в дальнейшем представитель Франции сумел собраться и выиграл следующие два сета – 6:4, 7:6.