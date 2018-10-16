× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/16-10-2018-legendarnyj-pleer-winamp-perezapustyat-v-kachestve-mobilnogo-prilozheniya.html" target="_blank">Легендарный плеер Winamp перезапустят в качестве мобильного приложения</a> - Владелец медиаплеера Winamp, который был популярен у пользователей в нулевых , выпустит обновленный вариант проигрывателя , объединяющего в себе музыку , стриминги и подкасты . Об этом информирует пресс - служба корпорации Radionomy Group