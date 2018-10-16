Владелец
медиаплеера
Winamp,
который
был
популярен
у
пользователей
в
нулевых
,
выпустит
обновленный
вариант
проигрывателя
,
объединяющего
в
себе
музыку
,
стриминги
и
подкасты
.
Об
этом
информирует
пресс
-
служба
корпорации
Radionomy Group
<a href="http://33live.ru/novosti/16-10-2018-legendarnyj-pleer-winamp-perezapustyat-v-kachestve-mobilnogo-prilozheniya.html" target="_blank">Легендарный плеер Winamp перезапустят в качестве мобильного приложения</a> - Владелец
медиаплеера
Winamp,
который
был
популярен
у
пользователей
в
нулевых
,
выпустит
обновленный
вариант
проигрывателя
,
объединяющего
в
себе
музыку
,
стриминги
и
подкасты
.
Об
этом
информирует
пресс
-
служба
корпорации
Radionomy Group
[url=http://33live.ru/novosti/16-10-2018-legendarnyj-pleer-winamp-perezapustyat-v-kachestve-mobilnogo-prilozheniya.html]Легендарный плеер Winamp перезапустят в качестве мобильного приложения[/url] - Владелец
медиаплеера
Winamp,
который
был
популярен
у
пользователей
в
нулевых
,
выпустит
обновленный
вариант
проигрывателя
,
объединяющего
в
себе
музыку
,
стриминги
и
подкасты
.
Об
этом
информирует
пресс
-
служба
корпорации
Radionomy Group