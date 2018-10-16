Бывшая участница Дома-2 Ольга Жарикова попала в ДТП по дороге в Санкт-Петербург. На КАД автомобиль звезды столкнулся в попутной машиной. К счастью, обошлось без жертв, но Ауди Жариковой разбит всмятку.

Бывшая участница "Дома-2" Ольга Жарикова попала вДТП по дороге в Санкт-Петербург. На КАД автомобиль звезды столкнулся в попутноймашиной. К счастью, обошлось без жертв, но "Ауди" Жариковой разбитвсмятку.Звезда до сих пор не может отойти от шока. Ольга признается,что сразу после аварии думала о людях во второй машине – она успела заметить,что там была семья с маленькими детьми. Девушка выскочила из автомобиля и у нееначалась истерика.К счастью, выяснилось, что для пассажиров и водителя всеобошлось – как, впрочем, и для самой Жариковой. Звезда отделалась царапинами иразбитым носом."Это было вчера. Не успела затормозить… Впереди ехаламашина и резко вырулила вправо, а я не смогла. Всегда выруливала в сложныхситуациях, но не вчера. Была температура… и это не оправдание. Нормально, жива,отделалась ссадинами и разбитым носом. Главное что во второй машине, все целы",написала Ольга в Instagram(орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Жарикова попала в скандальный телепроект "Дом-2 вдекабре прошлого года. Фанатам она запомнилась своим ярким романом с АлександромГобозовым. Внимание зрителей подогревалось частыми ссорами, расставаниями ипримирениями. В августе 2018-го оба покинули телешоу и расстались окончательно.Жарикова в своем микроблоге признавалась, что в последнеевремя она в подавленном состоянии. И даже подумывала о переезде из Москвы вродной Санкт-Петербург. Однако теперь изменила свое решение – аварию девушкасочла знаком свыше.По словам Ольги, в первые мгновения после столкновения онане понимала, что произошло. "Дым, подушки, кровь, вышла из машины, ничегоне понимала", – пишет Жарикова. Когда увидела во второй машине детей, унее началась истерика. Успокоилась звезда только, когда поняла, что люди ваварии не пострадали, пишет "ВокругТВ".