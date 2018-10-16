Бывшая участница Дома-2 Ольга Жарикова попала в
ДТП по дороге в Санкт-Петербург. На КАД автомобиль звезды столкнулся в попутной
машиной. К счастью, обошлось без жертв, но Ауди Жариковой разбит
всмятку.
Бывшая участница "Дома-2" Ольга Жарикова попала в
ДТП по дороге в Санкт-Петербург. На КАД автомобиль звезды столкнулся в попутной
машиной. К счастью, обошлось без жертв, но "Ауди" Жариковой разбит
всмятку.
Звезда до сих пор не может отойти от шока. Ольга признается,
что сразу после аварии думала о людях во второй машине – она успела заметить,
что там была семья с маленькими детьми. Девушка выскочила из автомобиля и у нее
началась истерика.
К счастью, выяснилось, что для пассажиров и водителя все
обошлось – как, впрочем, и для самой Жариковой. Звезда отделалась царапинами и
разбитым носом.
"Это было вчера. Не успела затормозить… Впереди ехала
машина и резко вырулила вправо, а я не смогла. Всегда выруливала в сложных
ситуациях, но не вчера. Была температура… и это не оправдание. Нормально, жива,
отделалась ссадинами и разбитым носом. Главное что во второй машине, все целы",
написала Ольга в Instagram
(орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Жарикова попала в скандальный телепроект "Дом-2 в
декабре прошлого года. Фанатам она запомнилась своим ярким романом с Александром
Гобозовым. Внимание зрителей подогревалось частыми ссорами, расставаниями и
примирениями. В августе 2018-го оба покинули телешоу и расстались окончательно.
Жарикова в своем микроблоге признавалась, что в последнее
время она в подавленном состоянии. И даже подумывала о переезде из Москвы в
родной Санкт-Петербург. Однако теперь изменила свое решение – аварию девушка
сочла знаком свыше.
По словам Ольги, в первые мгновения после столкновения она
не понимала, что произошло. "Дым, подушки, кровь, вышла из машины, ничего
не понимала", – пишет Жарикова. Когда увидела во второй машине детей, у
нее началась истерика. Успокоилась звезда только, когда поняла, что люди в
аварии не пострадали, пишет "ВокругТВ".