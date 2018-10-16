Едва весь мир облетело известие о беременности супруги британского принца Гарри Меган Маркл, как общественность стала строить догадки, как будет выглядеть первенец пары. Судебный художник Джо Маллинс представил свою версию, которая у многих вызвала неодобрение и даже испуг.

Едва весь мир облетело известие о беременности супруги британского принца Гарри Меган Маркл, как общественность стала строить догадки, как будет выглядеть первенец пары. Судебный художник Джо Маллинс представил свою версию, которая у многих вызвала неодобрение и даже испуг.Так как срок беременности Меган Маркл еще достаточно маленький, пока точно неизвестно, какого пола будет ребенок у венценосной пары. Поэтому Джо Маллинс представил на суд общественности два портрета – девочки и мальчика.По мнению эксперта, дочь будет похожа на Меган – кареглазая брюнетка, а сын – на Гарри – рыжеволосый и голубоглазый, как принц. Джо Маллинс утверждает, что созданные им портреты базируются исключительно на научных данных. Художник проводит своеобразный "генетический анализ", вычисляя доминантные и рецессивные признаки во внешности родителей, передает The Daily Mаil.Отметим, что пользователи Сети неоднозначно отнеслись к портретам. Многие и вовсе сочли их "уродливыми". "Какой ужас!", "Не могут быть у Меган и Гарри такие страшные дети", "Уродцы какие-то(", "Фу!", "Никакой фантазии у художника. Отпечаток судебной практики налицо", – высказались оскорбленные в лучших чувствах поклонники.Напомним, радостная новость о беременности Меган Маркл появилась через несколько часов после прибытия пары в Австралию в рамках королевского турне 15 октября."Их Королевские Высочества герцог и герцогиня Сассекские очень рады объявить, что герцогиня Сассекская ожидает ребенка весной 2019 года. Их Королевские Высочества высоко ценят ту поддержку, которую они получают от людей со всего мира после свадебной церемонии, состоявшейся в мае, и рады поделиться этой счастливой новостью с публикой", – сообщается в Twitter Кенсингтонского дворца.