Знаменитый американский спортсмен Флойд Мэйвезер-младший ответил российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову, который бросил вызов непобедимому боксеру. "В джунглях должен быть один король", — сказал чемпион UFC. Мэйвезер, похоже, согласен.Напомним, что Нурмагомедов в начале октября досрочно выиграл бой у своего ирландского визави Конора Макгрегора. В свое время боец ММА из Ирландии дрался с Мэйвезером по правилам бокса и проиграл. Теперь Хабиб также готов выйти в ринг против американского боксера.Флойд в своем аккаунте в социальной сети Instagram ответил Нурмагомедову не впрямую. Он сообщил своим крупнейшим спонсорам и телевизионным компаниям: "Готовьте чековые книжки! Хабиб Нурмагомедов бросает мне вызов".Посмотреть эту публикацию в InstagramCBS, Showtime and MGM Grand get the checkbook out! Go to @leonardellerbe ‘s page to view Khabib Nurmagomedov challenging me. LET’S MAKE LAS VEGAS GREAT AGAIN! #CBS #SHOWTIME #MGMGRAND #MayweatherPromotionsПубликация от Floyd Mayweather (@floydmayweather) 15 Окт 2018 в 7:26 PDTСпециалисты считают, что новый шоу-бой между двумя непобедимыми в своих видах спорта спортсменами вполне может состояться и оба атлета могут заработать на этом весьма приличные деньги. Напомним, что гонорары Мэйвезера и Макгрегора во время их поединка оценивались в общую сумму от 90 до 120 млн долларов.Однако говорить о серьезной спортивной составляющей такого поединка не приходится. Флойд Мэйвезер вряд ли согласится на проведение боя по правилам смешанных единоборств: американец будет настаивать на своей узкой боксерской специализации. И в таком противостоянии у Нурмагомедова немного шансов: известно, что его первой специализацией была борьба, а в боксе он вряд ли составит конкуренцию своему визави.