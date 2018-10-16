Мониторинг качества услуг городских перевозчиков будут вести постоянно

Мониторинг качества услуг городских перевозчиков будут вести постоянноСотрудники отдела транспорта и связи владимирской администрации проверили работу общественного транспорта в спальных районах города.Мониторинг качества услуг городских перевозчиков ведут постоянно, а внеочередные рейды организуют, ориентируясь на жалобы пассажиров.16 октября проверяющие вышли в рейд на маршруты, которые обслуживают новый микрорайон 8-ЮЗ. Следили за соблюдением интервалов движения, наполняемостью салонов и внешним видом автобусов.Начальник отдела транспорта и связи Олег Орехов рассказал, что «Юзашку» выбрали не просто так. В утренний «час пик» примерно с 6:30 до 8:00 на остановке «Тихонравова» собирается очень много людей. Учитывая такое количество пассажиров, там ходит сразу шесть маршрутов - №№ 9С, 17, 23, 24С, 25 и 26.Утренняя проверка показала, что все маршруты с обслуживанием этого микрорайона справляются. Водители соблюдают интервалы движения в пределах 7-12 минут. А автобусы никто не «штурмует».Однако сити-менеджер Андрей Шохин настроен несколько критично. Ведь общественные перевозки покинул «БигАвтоТранс», и маршрутную сеть пришлось экстренно корректировать. Изменили лишь 4 маршрута, но некоторые владимирцы жалуются на неудобства. Им нужно время, чтобы привыкнуть. Андрей Шохин распорядился усилить контроль за работой всех городских перевозчиков.