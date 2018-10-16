Производитель ручек, ювелирных украшений и других люксовых товаров Montblanc анонсировал первые умные часы, оснащаемые энергоэффективным чипом Snapdragon Wear 3100. В сравнении с платформой Qualcomm предыдущего поколения — Wear 2100, — новейший процессор способен удлинить жизнь аккумулятору на 4–12 часов.

Производитель ручек, ювелирных украшений и других "люксовых" товаров Montblanc анонсировал первые "умные" часы, оснащаемые энергоэффективным чипом Snapdragon Wear 3100. В сравнении с платформой Qualcomm предыдущего поколения — Wear 2100, — новейший процессор способен удлинить "жизнь" аккумулятору на 4–12 часов.Устройству, находящемуся в режиме Time Only ("Только время"), не потребуется перезарядка в течение недели, говорят в Montblanc. За увеличенное время работы отвечает крошечный сопроцессор QCC1110 с поддержкой технологии глубокого обучения: он ответственен за то, что отображается на дисплее часов, и помогает основному чипу с обработкой данных, поступающих с датчиков. Также платформа включает основной 4-ядерный процессор A7, встроенный микропроцессор для цифровой обработки сигналов и модем 4G LTE.Summit 2-го поколения копируют дизайн предшественника и комплектуются круглым 1,2-дюймовым AMOLED- экраном, объем оперативной памяти удвоился (с 512 мегабайт до 1 гигабайта), а емкость флеш-памяти также выросла в два раза: с 4 до 8 ГБ. Кроме того, аппарат оснащается датчиком сердечного ритма, сообщает 9to5Google.Работает новинка на самой новой операционной системе Google — Wear OS 2.1. Заявлено наличие NFC-чипа для работы функции бесконтактных платежей Google Pay, GPS, Bluetooth 4.2 и Wi-Fi. На правом боку Summit 2 расположена вращающаяся "коронка", а две кнопки над и под ней могут быть запрограммированы на запуск различных приложений.∎Новый чип обещает спасти смарт-часы на платформе Google читайте такжеSummit 2 доступны для заказа начиная с этой недели. Цена в США — $995.