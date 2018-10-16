С начала года эксперты отмечают нестандартность рынка недвижимости: бурный рост продаж на фоне дешевой ипотеки, отсутствие летнего затишья и другие тренды. Чем выделяется III квартал в сравнении с прошлыми годами? О ситуации на рынке рассказал первый заместитель генерального директора по девелопменту компании Мосинжпроект, гендиректор Управления экспериментальной застройки микрорайонов Альберт Суниев.

С начала года эксперты отмечают нестандартность рынканедвижимости: бурный рост продаж на фоне дешевой ипотеки, отсутствие летнегозатишья и другие тренды. Чем выделяется III квартал в сравнении с прошлымигодами? О ситуации на рынке рассказал первый заместитель генерального директорапо девелопменту компании "Мосинжпроект", гендиректор "Управленияэкспериментальной застройки микрорайонов" Альберт Суниев.РОСТ ПРОДАЖКоличество сделок в III квартале продемонстрировало очередной максимум и увеличилосьна 50% относительно этого же периода 2017 года, а если рассматривать III квартал 2016 – то почтина 100%.По мнению Альберта Суниева, это обусловлено более лояльными условиямиипотечных программ, широкой линейкой предложения как по бюджету, так и покачеству продукта, упрощением схемы регистрации договоров ипотеки и долевогоучастия, качественным маркетинговым продвижением объектов, в том числе онлайнбронированием жилых лотов. Не последнюю роль сыграло желание покупателейзафиксировать сбережения надежным и понятным способом.После небольшого спада в июне уровень спросаскорректировался в сторону повышения. Особого, осеннего оживления на рынке,правда, не наблюдается, так как летом был зафиксирован нетипичный ажиотаж состороны покупателей. По предварительным оценкам совокупный объем поглощения за III квартал 2018года составилболее 19 тысяч лотов, а за год прирост количества сделок по договорам долевогоучастия составил более 50%.Говоря об объемах нового предложения, Альберт Суниеврассказал, что здесь продолжается бум,связанный с выдачей большого количества разрешений на строительство до введенияновых поправок в 214-й федеральный закон.НОВЫЕ ПРОЕКТЫВ сентябре 2018 года на рынок недвижимости Старой Москвывышло восемь новых проектов, среди которыхквартиры в жилых комплексах "Big Time", "Семеновский парк", "Метрополия","Forest" и апартаменты в комплексе "MAGNUM".Дополнительно были выведены новые корпуса в 18-ти ужереализующихся объектах. В границах Старой Москвы это квартиры в Люблино и Тушино,в Новой Москве – в Саларьево и Южном Бутово.Совокупный объем нового предложения в сентябре составил 4783 лота, из которых на Новую Москву приходится 15%. Большая часть новогопредложения относится к комфорт-классу -43%. Доля бизнес-класса составила 40%, эконом-класса – 17%. Объекты элит-классана рынок в этот период не выходили.Если анализировать III квартал целиком, то совокупный объемпредложения за это время на рынке Большой Москвы составил без малого четыремиллиона квадратных метров жилья, из которых на Старую Москву приходится 82%,на Новую Москву – 18%. По итогам прошлого квартала доля Старой Москвыувеличилась на 2%.В Старой Москве стартовало 82 новых корпуса, в том числе 26новых проектов. Общий объем нового предложения составил почти девять тысячлотов, почти вдвое увеличившись за квартал. На рынок Новой Москвы в III кварталебыло выведено 24 новых корпуса в уже строящихся комплексах. Общий объем новогопредложения составил чуть более четырех тысяч лотов, увеличившись на 87% заквартал.РЕАКЦИЯ НА РЕШЕНИЯ ЦЕНТРОБАНКАПовышение ставок регулятором Альберт Суниев назвалнезначительным. В сентябре Центробанк впервые с 2014 года повысил ключевуюставку на 0,25% до 7,5%. Вслед за этим один из ведущих игроков рынка Дом.РФповысил ипотечную ставку на 1%.Сложившиеся макроэкономическая ситуация поддерживает рынокипотеки на пике ажиотажа, полагает Суниев. В августе в Москве выдано ипотечныхкредитов на сумму 32,3 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя прошлогогода на 65,2%. Относительно июля 2018 года показатель увеличился на 9%. Такженезначительное повышение ипотечных ставок поддерживает высокий уровень спроса.Конкретные цифры выглядят так: в сентябре показатель спросаостался на высоком уровне, сопоставимым с августом – порядка шести с половиной тысячсделок по договорам долевого участия. На протяжении всего III квартала нарынке жилой недвижимости Москвы наблюдалась повышенная покупательскаяактивность. По предварительным оценкам совокупный объем поглощения составилболее 19 тысяч лотов. За год прирост количества сделок составил более 50%.Что касается цен, то на конец квартала средняя цена наквартиры (без учета элит-класса) в Старой Москве снизилась на 0,2% и составилана конец квартала 207,9 тысячи за квадратный метр. Цена с учетомпредоставляемых скидок составила 194,8 тысячи, снизившись на 0,1% за квартал.Отсутствие динамики показателя обусловлено большим объемомпредложения на рынке жилой недвижимости Москвы. Агрессивная конкуренция, атакже вывод на рынок дополнительных объемов, заставляет застройщиков боротьсяза клиента путем предоставления акций и скидок, отметил один из руководителей"Мосинжпроекта".Среднерыночный размер скидок сохраняется на уровне порядка5-6%. При этом максимальный дисконт достигал 20% в ряде объектов наограниченный пул квартир. Также в сентябре была проведена очередная выставканедвижимости, на которой покупателям также предоставлялись дополнительныескидки.За год средняя цена предложения квартир повысилась на 4,4%.С учетом скидок корректировка цены в сторону повышения составила 3,8% за год.ЗАМЕТНЫЕ ПЕРЕМЕНЫПо словам Альбера Суниева, значительно выросли объемыпоглощения в Западном округе – с 10% до 40%, что обусловлено возросшим объемомпредложения и качеством новых проектов в локации. За три квартала этого года прослеживаетсяотрицательная динамика объемов поглощения в строящихся объектах Зеленоградскогоадминистративного округа.В разрезе комнатности на треть увеличился спрос на трехкомнатныеквартиры, выросли объемы продаж и четырехкомнатных квартир, которыепользовались стабильным спросом с начала года, особенно в Западном округеМосквы. Также увеличился объем поглощения жилых лотов с отделкой: относительно2016 года их доля выросла на 9% в общейструктуре сделок.