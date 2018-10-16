Анне Хилькевич понравились их совместные с мужем эксперименты на кухне. В подписи к снимку, опубликованному в Instagram, актриса попросила поклонников не переживать из-за большого ножа, с которым ее застал фотограф.

Анне Хилькевич понравились их совместные с мужемэксперименты на кухне. В подписи к снимку, опубликованному в Instagram, актриса попросила поклонниковне переживать из-за большого ножа, с которым ее застал фотограф.Ничего страшного не произошло, милые бранятся – толькотешатся – успокоила Анна подписчиков. Напротив, по словам актрисы, супругиполучили незабываемый опыт."Сегодня у нас был эксперимент– мой супруг @mr.ar4iготовил вместе со мной.... и нам так это понравилось! не обращайте внимание напредмет в моей руке. Милые бранятся– только тешатся", – подписалаХилькевич фото (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).14 октября актриса, особенно запомнившаяся российскомузрителю по сериалу "Универ. Общага" отметила свой 32-й день рождения.Праздник у Анны Хилькевич начался в тренажерном зале, который звезда, по еепризнанию, не посещала уже год. Продолжилисьторжества на съемочной площадке, где ее поздравляли коллеги, а вечер звездавыделила для семьи.Именинница пояснила своим поклонникам, что выбрала такойдень для тренировок и работы не случайно. Актриса верит, что все ее начинания вэтот период будут успешными до конца года. Подписчики звезду дружно поддержали.А немногим ранее Анна стала жертвой нечистых на руку дельцов, которые своими действиями грозятся опорочить ее честное имя. Хилькевич сообщила в микроблоге, что на просторах интернета проводится какой-то конкурс – якобы от ее лица. "Я понятия не имею кто это и что это – не ведитесь на развод", – обратилась к своим подписчикам в Instagram Анна.Напоследок она дала совет, который может легко отсеять львиную долю сетевых мошенников. "Запомните, если в розыгрыше вас просят заплатить деньги за участие или за что-то другое– скорее всего вас обманут", – предупредила актриса.