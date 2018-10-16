Татьяна Навка постоянно экспериментирует со своим имиджем.
Новый образ олимпийской чемпионки, в котором она появилась на фото в Instagram, привел поклонников
в восторг.
Татьяна Навка постоянно экспериментирует со своим имиджем.
Новый образ олимпийской чемпионки, в котором она появилась на фото в Instagram, привел поклонников
в восторг.
"Осень – это тоже маленькая жизнь", – подписала Татьяна
Навка свой пост в микроблоге. На фотографии олимпийская чемпионка предстала в прозрачной
шифоновой юбке с цветными вставками, легкой блузе, кожаной куртке и черных
ботильонах.
Подписчики были единодушны: выглядит Навка потрясающе.
"Красивая", "Яркая и вдохновляющая" – такими эпитетами
наградили фигуристку поклонники. Отметили они и наряд звезды: "Юбка -
просто космос", – написал один из комментаторов.
После ухода из большого спорта Татьяна Навка стала выступать
в различных шоу и ледовых постановках. Она была замужем за тренером Александром
Жулиным. У пары есть общая дочь Саша, девочка занималась профессиональным
теннисом, однако ей пришлось оставить свое увлечение спортом из-за травмы,
напоминает Teleprogramma.pro.
В 2015 году фигуристка вышла замуж за пресс-секретаря
президента России Дмитрия Пескова. У супругов дочка Надежда, малышке четыре
годика. Татьяна признается, что мечтает еще об одном ребенке.
На днях Татьяна Навка отметилась задорным танцем на
празднике по случаю дня рождения братьев-близнецов Верников. Поначалу
фигуристка стеснялась танцевать на камеру, однако Игорю Вернику удалось
расшевелить чемпионку.