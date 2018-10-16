Татьяна Навка постоянно экспериментирует со своим имиджем. Новый образ олимпийской чемпионки, в котором она появилась на фото в Instagram, привел поклонников в восторг.

Татьяна Навка постоянно экспериментирует со своим имиджем.Новый образ олимпийской чемпионки, в котором она появилась на фото в Instagram, привел поклонниковв восторг."Осень – это тоже маленькая жизнь", – подписала ТатьянаНавка свой пост в микроблоге. На фотографии олимпийская чемпионка предстала в прозрачнойшифоновой юбке с цветными вставками, легкой блузе, кожаной куртке и черныхботильонах.Подписчики были единодушны: выглядит Навка потрясающе."Красивая", "Яркая и вдохновляющая" – такими эпитетаминаградили фигуристку поклонники. Отметили они и наряд звезды: "Юбка -просто космос", – написал один из комментаторов.После ухода из большого спорта Татьяна Навка стала выступатьв различных шоу и ледовых постановках. Она была замужем за тренером АлександромЖулиным. У пары есть общая дочь Саша, девочка занималась профессиональнымтеннисом, однако ей пришлось оставить свое увлечение спортом из-за травмы,напоминает Teleprogramma.pro.В 2015 году фигуристка вышла замуж за пресс-секретаряпрезидента России Дмитрия Пескова. У супругов дочка Надежда, малышке четырегодика. Татьяна признается, что мечтает еще об одном ребенке.На днях Татьяна Навка отметилась задорным танцем напразднике по случаю дня рождения братьев-близнецов Верников. Поначалуфигуристка стеснялась танцевать на камеру, однако Игорю Вернику удалосьрасшевелить чемпионку.