16.10.2018

2018-10-16 12:50:44

Названа дата отправки нового экипажа на МКС

Новый экипаж отправится на Международную космическую станцию (МКС) раньше намеченного срока. Как сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев, команда будет готова к декабрю, передает.



Напомним, 11 октября на космодроме Байконур состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ". Она должна была доставить к МКС корабль с экипажем из двух человек на борту. Однако во время взлета двигатели второй ступени отказались работать в штатном режиме и космонавту Алексею Овчинину и астронавту Нику Хейгу пришлось совершать аварийную посадку в степях Казахстана.