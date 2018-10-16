Алла Пугачева поздравила Николая Баскова с днем рождения, опубликовав их свежее совместное фото. Однако поклонники почему-то неоднозначно отнеслись к публикации.

Алла Пугачева поздравила Николая Баскова с днем рождения, опубликовав их свежее совместное фото. Однако поклонники почему-то неоднозначно отнеслись к публикации.Накануне, 15 октября, свой день рождения справил "золотой голос России" Николай Басков. "Натуральному блондину" исполнилось 42 года. Артиста поздравило множество друзей из отечественной тусовки, не осталась в стороне и Алла Пугачева.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Примадонна выложила свежую фотографию, на которой запечатлена вместе с именинником. "Колюня с днем рождения! Живем дальше (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала Пугачева.Почему-то снимок произвел неоднозначное впечатление на подписчиков. В частности, многие фанаты буквально не узнали Примадонну, другие сочли, что артистка слишком похудела. "алла вот ты высыхла", "Алла, восхищаюсь Вами! Вы пример для всех нас! Так держать!", "Алла Борисовна не мучайте себя диетами и Коля Басков выглядит не важно это все диета ..да фигура хорошо от диеты но глаза выдают когда человек сидит на диете. Один раз живем надо есть и мясо и сладкое, что бы глаза горели от радости", "это примадонна?", "Я тоже не узнала( сильно изменилась из за этих пластик(", "Офигеть, Алла выглядит моложе Коли", "Она скоро и моложе Галкина будет с этими ухищрениями хирургов((", – высказались подписчики.К слову, 14 октября свое 55-летие справил именитый дизайнер Валентин Юдашкин. На протяжении многих лет Алла Пугачева является музой модельера. Поэтому Примадонна не смогла пройти мимо юбилея кутюрье. В своем аккаунте артистка опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с мэтром. "Всегда рядом. С днем рождения!!!❤️❤️❤️❤️" – коротко написала певица.