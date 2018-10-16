Осенний призыв начался. Тех, кто отправится в этом году в армию ждут несколько нововведений. Во-первых, при постановке на воинский учет будущие призывники будут проходить профессиональный психологический отбор. С его помощью в военкомате будут определять, в какой род войск отправить новобранца, и подходит ли он вообще для воинской службы. В том числе призывникам придется пройти и тесты на девиантное поведение.

Осенний призыв начался. Тех, кто отправится в этом году в армию ждут несколько нововведений. Во-первых, при постановке на воинский учет будущие призывники будут проходить профессиональный психологический отбор. С его помощью в военкомате будут определять, в какой род войск отправить новобранца, и подходит ли он вообще для воинской службы. В том числе призывникам придется пройти и тесты на девиантное поведение. Раньше такой отбор в некоторых военкоматах уже применялся, но теперь стал обязательным для всех. Еще одно новшество - на военную службу будут отправлять и тех призывников, которым раньше выдали отсрочку по состоянию здоровья.Владимир Кручинин, военный комиссар Владимирской области: "Позволяется гражданам, которые поправили свое здоровье, в возрасте до 27 лет, пройти дополнительное медицинское обследование и, соответственно, быть призванными в войска. Что это дает? Юноши, которые отслужили в вооруженных силах, имеют привилегии при трудоустройстве в государственные и муниципальные органы власти".Всего план осеннего призыва - 1420 человек. Это на 110 призывников больше по сравнению с весенней кампаний. В этот раз солдаты-срочники отправятся служить в части на территории Центрального федерального округа. В основном, в сухопутные войска и войска национальной гвардии.