Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Сегодня мы рассказываем о трехлетней Соне Кравцовой из города Новошахтинска Ростовской области.

33Live.RuRu и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.Сегодня мы рассказываем о трехлетней Соне Кравцовой из города Новошахтинска Ростовской области.У девочки лимфангиома – доброкачественная опухоль челюсти, захватившая всю нижнюю часть лица, гортань и шею. Соня уже перенесла три операции и длительное лечение, но опухоль продолжает расти. Предотвратить дальнейшее прогрессирование новообразования и улучшить состояние девочки помогло дорогое лекарство рапамун. Но у родителей ребенка больше нет возможности покупать его, а терапию необходимо продолжать как минимум еще в течение года.Из письма Натальи Кравцовой, мамы Сони:"Дочка родилась с такой большой опухолью нижней челюсти, что не было видно шеи. Новообразование увеличивалось, был риск удушья, и нас направили на консультацию в Москву, в Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Здесь подтвердили диагноз "обширная лимфангиома" и сказали, что потребуется операция, но сначала Соня должна немного набрать вес, подрасти. Выписали нас домой под наблюдение специалистов. Когда дочке был год, московские врачи сделали операцию – удалили новообразование. Но опухоль вела себя агрессивно, вскоре потребовалась вторая операция, а за ней и третья. После чего консилиум врачей назначил Сонечке препарат рапамун. Благодаря этому лекарству прекратились постоянные отеки, опухоль перестала расти, самочувствие дочки заметно улучшилось. Только рапамун не предоставляется за счет средств госбюджета. Мы справлялись сами, иногда с покупкой препарата нам помогали добрые люди. Но сейчас все наши средства израсходованы, а Сонечке нужно принимать лекарство еще год. Прошу, помогите!"Для спасения Сони Кравцовой не хватает 151 825 руб.Заведующий отделением детской онкологии, гематологии и химиотерапии Областной детской клинической больницы Карапет Асланян (Ростов-на-Дону): "У Сони обширная лимфангиома лица, подчелюстной области, дна полости рта, шеи, средостения, надгортанника. С 2016 года девочка принимает препарат рапамун (сиролимус), на фоне терапии отмечается положительная динамика, стабилизация состояния. Лечение препаратом рапамун необходимо продолжать как минимум в течение года".Внимание!Цена лекарства 330 000 руб.120 202 руб. собрали телезрители ГТРК "Дон-ТР".57 973 руб. собрали читатели rusfond.ru.Не хватает 151 825 руб.ПОМОЧЬ СОНЕРусфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 12,153 млрд руб. В 2018 году (на 11 октября) собрано 1 219 587 360 руб., помощь получили 1646 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга.Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.