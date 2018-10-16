Стефания Маликова очаровала своих поклонников новым снимком.
Однако в подписи к фото девушка выразила свое возмущение бездумными
комментариями, которые оставляют в ее микроблоге многочисленные тролли и спамеры.
Стефания Маликова очаровала своих поклонников новым снимком.
Однако в подписи к фото девушка выразила свое возмущение бездумными
комментариями, которые оставляют в ее микроблоге многочисленные тролли и спамеры.
Свое сообщение Стеша начала по-английски. "Рlz, respect
my place (пожалуйста, уважайте мою территорию)", – написала Маликова.
"Мне не нравится читать комментарии про возврат мужа,
похудение ляжек, способы вербования тещи, заброшенные дома Чернобыля, излечение
бабочек, базу поставщиков и прочую ***", – продолжила Стефания уже на
великом и могучем.
Поклонники посоветовали дочери известного музыканта
относиться к подобным вторжениям в ее "личное пространство" с юмором.
"Стешенька, улыбнись!!!! А дураки как противовес прекрасному всегда будут
существовать", "Возвращаю мужа через похудение ляжек тещи, из
Чернобыля", – пошутили комментаторы.
Отметим, что несколькими днями ранее фанаты Стефании были
настроены не столь благодушно. Их возмутили фотографии хозяйки блога в
откровенном наряде.
"Стеша, ты красивая девочка, но, все-таки ракурс надо
выбирать, зная свои недостатки... Хотя... с деньгами предков у тебя недостатков
в принципе быть не может... В общем, эти фото не понравились", – написал
самый вежливый пользователь.
Как сообщалось, Стеша появилась на московской тусовке в
ультракоротком блестящем платье. Некоторые восхитились прекрасной фигурой юной
Стефании. Однако большинство поклонников откровенный наряд девушки неприятно
шокировал. Ее даже назвали "настоящей бесстыдницей" – и это еще самое
мягкое из выражений, употребленных в комментариях к посту.