Стефания Маликова очаровала своих поклонников новым снимком. Однако в подписи к фото девушка выразила свое возмущение бездумными комментариями, которые оставляют в ее микроблоге многочисленные тролли и спамеры.

Стефания Маликова очаровала своих поклонников новым снимком.Однако в подписи к фото девушка выразила свое возмущение бездумнымикомментариями, которые оставляют в ее микроблоге многочисленные тролли и спамеры.Свое сообщение Стеша начала по-английски. "Рlz, respectmy place (пожалуйста, уважайте мою территорию)", – написала Маликова."Мне не нравится читать комментарии про возврат мужа,похудение ляжек, способы вербования тещи, заброшенные дома Чернобыля, излечениебабочек, базу поставщиков и прочую ***", – продолжила Стефания уже навеликом и могучем.Поклонники посоветовали дочери известного музыкантаотноситься к подобным вторжениям в ее "личное пространство" с юмором."Стешенька, улыбнись!!!! А дураки как противовес прекрасному всегда будутсуществовать", "Возвращаю мужа через похудение ляжек тещи, изЧернобыля", – пошутили комментаторы.Отметим, что несколькими днями ранее фанаты Стефании былинастроены не столь благодушно. Их возмутили фотографии хозяйки блога воткровенном наряде."Стеша, ты красивая девочка, но, все-таки ракурс надовыбирать, зная свои недостатки... Хотя... с деньгами предков у тебя недостатковв принципе быть не может... В общем, эти фото не понравились", – написалсамый вежливый пользователь.Как сообщалось, Стеша появилась на московской тусовке вультракоротком блестящем платье. Некоторые восхитились прекрасной фигурой юнойСтефании. Однако большинство поклонников откровенный наряд девушки неприятношокировал. Ее даже назвали "настоящей бесстыдницей" – и это еще самоемягкое из выражений, употребленных в комментариях к посту.