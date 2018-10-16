Скандальная история с участием известных футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина прогремела на всю страну. За хулиганство им грозил до 7 лет лишения свободы. Мать футболиста Светлана Кокорина в эксклюзивном интервью Андрею Малахову впервые рассказала, почему считает, что ее сын не подонок.

Скандальная история с участием известных футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина прогремела на всю страну. После избиения водителя известной телеведущей, а также двух посетителей кафе в центре Москвы (одним из пострадавших оказался чиновник Минпромторга Денис Пак) полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство" и арестовала футболистов и их сообщников, в том числе, младшего брата Кокорина — Кирилла. Им грозил до 7 лет лишения свободы. Однако мать футболиста Светлана Кокорина уверена, что все произошедшее спровоцировали злые люди. В эксклюзивном интервью Андрею Малахову она впервые рассказала, почему считает, что ее сын не подонок, каким его пытаются выставить в этой ситуации СМИ.По словам женщины, всю последнюю неделю она провела в состоянии ужаса и шока. Александр, который сейчас находится в СИЗО, чувствует себя очень плохо."Он черный, у него трясутся губы. К нему лезут журналисты, и это похоже на растерзание", — пожаловалась она Андрею Малахову.Светлана Кокорина утверждает, что в жизни ее сыновей это была чуть ли не первая драка в жизни. Причем спровоцировали ее злые люди, пытавшиеся выместить на них свои неудачи."Представьте, они утром отыграли, ночь не спали, поехали в Москву. Устали. В подавленном состоянии они встречаются с агрессией… Они просто реагировали на хамство, я так думаю", — считает мать Кокорина. По ее словам, обычно Александра практически невозможно вывести из себя, а Кирилл — легкий, лучезарный и очень позитивный."Мои ребята не подонки, они не такие, какими пытаются выставить. Они ошиблись, совершили неприятные вещи, но я знаю, что они очень сожалеют об этом и готовы все сделать, чтобы загладить свою вину", — говорит Светлана со слезами на глазах.По словам женщины, она готова сделать все, чтобы помочь своим детям."Выставите нас на Красную площадь! Я встану между ними. Подойдите, ударьте нас всех. Физическая боль не такая тяжелая, как моральная. Мы будем стоять, бейте нас. Но не надо закрывать от общества", — предлагает Светлана Кокорина всем, кто обижен на ее сыновей.Как Александр Кокорин начал заниматься футболом? Как он пережил недавнюю спортивную травму? Разрешат ли ему тренироваться в СИЗО? Ответы на эти и другие вопросы — в программе "Прямой эфир".