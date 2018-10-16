Авария произошла в черте Владимира, город встал в пробку

Авария произошла в черте Владимира, город встал в пробкуАвария на федеральной трассе М-7 «Волга» в черте Владимира полностью парализовала движение на дороге.Утром 16 октября на «Пекинке», где вот уже несколько недель идут ремонтные работы, лесовоз, груженный бревнами, перевернулся. Содержимое кузова раскидало по всей проезжей части. Движение стоит в обе стороны.Все еще неизвестно, из-за чего лесовоз перевернулся на ровной дороге. Обстоятельства происшествия выясняются.