Глобальное потепление может привести к разрушительным последствиям – под угрозой окажется все пиво на земле. Так утверждают ученые из Калифорнийского университета в докладе для журнала Nature Plants.

Глобальное потепление может привести к разрушительным последствиям – под угрозой окажется все пиво на земле. Так утверждают ученые из Калифорнийского университета в докладе для журнала Nature Plants.Эксперты считают, что урожайность ячменя сильно пострадает от смены климатических зон и колебания температуры. Это может значительно уменьшить поставки пива и повлиять на его цену по всему миру.Они добавляют, что количество осадков в умеренных широтах снижается, и это сильно навредит фермерских хозяйствам. Если температура на планете будет и дальше расти, то урожайность ячменя может упасть на 17%.В то же время исследователи обнадеживают, что это еще не конец для хмельного напитка. Повышение температуры на Урале и в Поволжье, а также в некоторых районах США, наоборот, приведет к созданию необходимых условий для произрастания ячменя. В таком случае урожайность может вырасти на 50-60 %, передаетРанее немецкие исследователи доказали, что пиво содержит полезные вещества. В состав напитка входят изо-альфа-горькие кислоты и ксантогумол. Изо-альфа-горькие кислоты предотвращают развитие болезней печени и положительно влияют на метаболизм жиров и обмен глюкозы. Ксантогумол, отмечают ученые, поможет уничтожить раковые клетки и предотвратит увеличение веса.