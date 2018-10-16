Ольга Бузова переживает тяжелое разочарование. Шоу “Замуж за Бузову” завершилось скандалом.
Ольга Бузова переживает тяжелое разочарование. Шоу “Замуж за Бузову” завершилось скандалом.
Почти два года Ольга не могла забыть предательства экс-супруга Дмитрия Тарасова. Девушка плакала на каждом интервью и говорила о том, что страдает из-за разрушенного брака. В итоге поющая телеведущая взяла себя в руки и решила заняться личной жизнью.
Искать вторую половинку знаменитость вознамерилась на шоу “Замуж за Бузову”. Из 15 претендентов Ольга выбрала одного – сыровара Денис Лебедева.
Поклонники рыдали от счастья. В фанатских пабликах в соцсетях почитатели Бузовой фантазировали о том, какие дети получатся у сыровара и певицы. Однако сказка о любви закончилась очень быстро.
Как стало известно, после съемок финальной серии, которые, к слову, закончились еще летом, Бузова и Лебедев не встречались, у них не было отношений. Хотя в последнем выпуске Денис надел на палец Ольге кольцо и пылко поцеловал ее.
По словам подруги Лебедева, звезда и победитель проекта расстались сразу после съемок. Якобы сыровар и певица решили остаться друзьями. Более того, Дениса видели отдыхающим на Кипре в объятиях экс-возлюбленной. "Бузовой эти отношения оказались не нужны. Но, вроде бы, Ольга собиралась снять Дениса в клипе на одну из своих песен”, – цитирует приятельницу сыровара сайт "Комсомольская правда".
Добавим, что ранее СМИ появлялась информация о том, что Лебедев появился на проекте не ради любви поющей ведущей. Мол, мужчине нужен пиар и деньги. Якобы он воспользовался услугами фирмы, которая помогла ему создать образ богача – предоставила машину и средства. Близкие Бузовой – мать, сестра и ее пиар-агент поддержали певицу и раскритиковали Дениса.