Ольга Бузова переживает тяжелое разочарование. Шоу “Замуж за Бузову” завершилось скандалом.

Ольга Бузова переживает тяжелое разочарование. Шоу “Замуж за Бузову” завершилось скандалом.Почти два года Ольга не могла забыть предательства экс-супруга Дмитрия Тарасова. Девушка плакала на каждом интервью и говорила о том, что страдает из-за разрушенного брака. В итоге поющая телеведущая взяла себя в руки и решила заняться личной жизнью.Искать вторую половинку знаменитость вознамерилась на шоу “Замуж за Бузову”. Из 15 претендентов Ольга выбрала одного – сыровара Денис Лебедева.Поклонники рыдали от счастья. В фанатских пабликах в соцсетях почитатели Бузовой фантазировали о том, какие дети получатся у сыровара и певицы. Однако сказка о любви закончилась очень быстро.Как стало известно, после съемок финальной серии, которые, к слову, закончились еще летом, Бузова и Лебедев не встречались, у них не было отношений. Хотя в последнем выпуске Денис надел на палец Ольге кольцо и пылко поцеловал ее.По словам подруги Лебедева, звезда и победитель проекта расстались сразу после съемок. Якобы сыровар и певица решили остаться друзьями. Более того, Дениса видели отдыхающим на Кипре в объятиях экс-возлюбленной. "Бузовой эти отношения оказались не нужны. Но, вроде бы, Ольга собиралась снять Дениса в клипе на одну из своих песен”, – цитирует приятельницу сыровара сайт "Комсомольская правда".Добавим, что ранее СМИ появлялась информация о том, что Лебедев появился на проекте не ради любви поющей ведущей. Мол, мужчине нужен пиар и деньги. Якобы он воспользовался услугами фирмы, которая помогла ему создать образ богача – предоставила машину и средства. Близкие Бузовой – мать, сестра и ее пиар-агент поддержали певицу и раскритиковали Дениса.