Сотрудниками полиции пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в кражах денежных средств с банковских карт людей пожилого возраста...

"Сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с представителями службы безопасности одного из банков при участии Росгвардии пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в кражах денежных средств с банковских карт людей пожилого возраста", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Злоумышленники звонили на домашние телефоны жителей столицы и представлялись сотрудниками службы безопасности различных кредитных учреждений. В ходе разговора они убеждали потерпевших назвать данные их банковских карт, после чего со счетов пенсионеров списывались все денежные средства. Ущерб от противоправной деятельности превысил 100 миллионов рублей", - рассказала Ирина Волк.СЧ СУ УВД по ЮЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на территории городов Москвы и Смоленска задержаны двое граждан России и один приезжий из ближнего зарубежья в возрасте от 23 до 29 лет."В ходе обысков по местам жительства фигурантов изъяты мобильные телефоны, более 100 сим-карт различных операторов мобильной связи, банковские карты и черновые записи с указанием данных потерпевших", - добавила официальный представитель ведомства.Судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк