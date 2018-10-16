На Осеннем бульваре Москвы обнаружено тело Ивана Рубина, бывшего владельца газеты Спорт-Экспресс. Смерть наступила в результате падения с высоты.

На Осеннем бульваре Москвы обнаружено тело Ивана Рубина, бывшего владельца газеты "Спорт-Экспресс". Смерть наступила в результате падения с высоты.В понедельник на Осеннем бульваре было обнаружено тело 67-летнего Ивана Рубина. По предварительным данным, Рубин покончил с собой. Согласно информации Mash и 112 при теле была найдена предсмертная записка, где он винит владельца ЧОП Владимира Тюренкова.Иван Рубин долгое время был владельцем газеты "Спорт-Экспресс". По данным правоохранительных органов, у погибшего были большие долги.