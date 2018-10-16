В ходе обыска у подозреваемого были обнаружены и изъяты четыре свертка с неизвестным веществом, электронные весы и пакеты для расфасовки...

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Ясенево задержали 27-летнего приезжего по подозрению в приготовлении к сбыту амфетамина.В ОМВД России по району Ясенево за помощью обратилась 51-летняя жительница столицы. Она рассказала, что сдавала квартиру, расположенную в одном из домов в проезде Одоевского, молодому человеку, который перестал ей оплачивать, согласно условиям договора, аренду жилья. Также она сообщила, что пришла в квартиру за оплатой, а молодой человек ведет себя агрессивно и угрожает ей, а также достал какой-то пакет и выбросил его из окна.Прибыв по указанному адресу, около дома полицейские отдельной роты ППСП ОМВД России по району Ясенево обнаружили пакет с расфасованным веществом неизвестного происхождения.Войдя в квартиру с проверкой, полицейские заметили, что 27-летний приезжий нервничает. В ходе обыска были обнаружены и изъяты четыре свертка с неизвестным веществом, электронные весы и пакеты для расфасовки. Молодой человек пояснил, что данное вещество приобрел у третьих лиц с целью последующего сбыта для получения прибыли.Исследованием установлено, что изъятое является психотропным веществом – амфетамином, общей массой более 325 граммов.Следственным отделом МВД России по району Ясенево в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56