Злоумышленник позвонил пожилой женщине, представился ее внуком и сообщил, что ему нужны денежные средства, чтобы отдать долг...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное задержали 22-летнего приезжего, подозреваемого в мошенничестве в отношении 83-летней жительницы столицы», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.«В территориальный отдел полиции поступило сообщение о мошенничестве от пожилой москвички. По словам заявительницы, ей позвонил неизвестный, который представился внуком и сообщил о том, что ему нужны денежные средства, чтобы отдать долг. Также звонивший сообщил, что за деньгами приедет его знакомый. Через некоторое время к дому потерпевшей приехал мужчина, которому она передала денежные средства в размере 30 тысяч рублей, после чего незнакомец скрылся.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого.Следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников данного деяния, а также выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22