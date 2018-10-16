Петр Порошенко рассказал миру о невероятной мощи украинской авиации. Уточнил, что НАТО многому учится у солдат Незалежной и вновь обвинил Россию.

Петр Порошенко рассказал миру о невероятной мощи украинской авиации. Уточнил, что НАТО многому учится у солдат Незалежной и вновь обвинил Россию.На сей раз он превзошел себя: заявил, что Москва, оказывается, наносит авиаудары по Украине. Уточнять, о каких мифических ударах идет речь, как обычно, не стал.Всё это выложил в своем Facebook, сопроводив видео с совместных учений. В них, помимо Киева, принимают участие Эстония, Румыния, Польша, Бельгия, Дания, Нидерланды. И, конечно же, США с Великобританией.Кстати, это не первое громкое заявление Порошенко в ходе воздушных маневров НАТО. Например, ранее он приказал открывать огонь в Донбассе "для сохранения жизни людей".