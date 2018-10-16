Дочь Филиппа Киркорова приняла участие в показе новой
детской коллекции на Mercedes-Benz Fashion week Russia. Поклонники с трудом
узнали Аллу-Викторию в ролике, который король поп-сцены выложил в
своем микроблоге.
Дочь Филиппа Киркорова приняла участие в показе новой
детской коллекции на Mercedes-Benz Fashion week Russia. Поклонники с трудом
узнали Аллу-Викторию в ролике, который "король поп-сцены" выложил в
своем микроблоге.
Мнения подписчиков Филиппа Киркорова в Instagram разделились. Одни утверждают,
что девочка становится все болше похожей на своего отца. Другие заметили, что
Алла-Виктория напоминает им дочь Кристины Орбакайте, Клавдию. По их мнению, у
девочек одинаковый серьезный взгляд, упрямый подбородок и похожая улыбка. После
развода с Примадонной отечественного шоу-бизнеса Киркоров сохранил дружеские
отношения с Кристиной Орбакайте и всей семьей Аллы Борисовны, напоминает Teleprogramma.pro.
Наследница певца украсила новую детскую коллекцию, созданную
для девочек на Mercedes-Benz Fashion week Russia. Девочка вышла на подиум в
нежно-розовом платье с пышной юбкой из шифона.
У Филиппа Киркорова двое детей. Певец в свое время последовал примеру Пугачевой и обратился к
суррогатному материнству. Дочку певец назвал в честь самых дорогих и любимых
ему женщин – Алла Борисовны и мамы Виктории Марковны. Она появилась на свет в
2011 году в Майами. А в 2012 году Киркоров снова стал отцом – у него родился
сын Мартин-Кристин.
Опубликованное видео артист сопроводил восторженными
комментариями. "Моя Доченька , папина любимица АЛЛА-ВИКТОРИЯ, на днях
приняла участие в показе красивейшей детской коллекции для девочек", – написал
Киркоров. "Король поп-сцены" поблагодарил других участников за "незабываемые
эмоции".