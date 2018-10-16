25-летний Денис Шальных продолжает привлекать внимание общественности. На сей раз наследник прославленной актрисы Елены Яковлевой опубликовал короткое видео, на котором запечатлен танцующим с двумя кисками.

25-летний Денис Шальных продолжает привлекать внимание общественности. На сей раз наследник прославленной актрисы Елены Яковлевой опубликовал короткое видео, на котором запечатлен танцующим с двумя кисками.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram, в приложении Stories Денис Шальных выложил короткое видео, на котором запечатлен танцующим в компании двух пушистых домашних животных. Держа подмышкой двух кошек, 25-летний сын актрисы Елены Яковлевой отплясывает под зажигательный ритм.Самое интересное, что кискам явно нравится компания брутального Дениса – пушистые любимцы не пытаются вырваться из сильных татуированных рук мужчины. Наоборот, они спокойно повисли вдоль тела шальных и вальяжно смотрят по сторонам.В Сети уже бурно отреагировали на публикацию Шальных. Подписчики посмеялись и обратили внимание на реакцию питомцев 25-летнего мужчины. Некоторые пользователи обратили внимание на внешность Дениса. Отметим, что Денис отрастил бороду и сменил прическу. По мнению фанаток, эти изменения сделали внешность Шальных мягче, а глаза выразительнее.Напомним, весной Денис Шальных пережил личную трагедию. У него умер любимый питомец. Убитый горем мужчина опубликовал короткую запись, в которой попрощался с собакой. Сын Яковлевой опубликовал короткое видео, на котором запечатлел голову черной собаки. Мужчина гладил ее, при этом явно был слышен всхлип. Судя по металлическому столу, на котором лежал четвероногий любимец, Шальных заснял момент усыпления.Не секрет, что Денис обожает животных, а в детстве мечтал стать ветеринаром, чтобы спасать зверей. Впрочем, свою жизнь он связал с детьми. По некоторой информации, Шальных работает воспитателем в "Школе Росатома".